جائزة الإبداع الرياضي تذهب للرباع السوري معن أسعد

وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، جاءت هذه الجائزة تتويجا لعدة إنجازات حققها معن أسعد مؤخرا، حيث أحرز الرباع الأولمبي ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسة البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخرا في العراق، والتي تضمنت مشاركة كبيرة من قبل المنتخبات العربية.وكان أسعد، الذي مثل المنتخب الوطني السوري، قد حصل على الميداليات الذهبية الثلاث في منافسات فوق 109 كغ، فجاءت بالخطف بـ 185 كغ والنتر بـ 235 كغ والمجموع بـ 420 كغ.ويذكر أن معن أسعد كان قد نال العام الماضي برونزية أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات رفع الأثقال بوزن فوق 109 كغ، متغلبا بذلك على كل التحديات الكبيرة التي تمر بها بلاده سوريا.
حصل الرباع السوري معن أسعد على جائزة الإبداع الرياضي، اليوم الأحد، ضمن الدورة الـ 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع إلى جانب 28 بطلا رياضيا.
وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، جاءت هذه الجائزة تتويجا لعدة إنجازات حققها معن أسعد مؤخرا، حيث أحرز الرباع الأولمبي ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسة البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخرا في العراق، والتي تضمنت مشاركة كبيرة من قبل المنتخبات العربية.
وكان أسعد، الذي مثل المنتخب الوطني السوري، قد حصل على الميداليات الذهبية الثلاث في منافسات فوق 109 كغ، فجاءت بالخطف بـ 185 كغ والنتر بـ 235 كغ والمجموع بـ 420 كغ.