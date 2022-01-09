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https://arabic.sputniknews.com/20220109/جبهة-تيغراي-الإثيوبية-تتهم-إريتريا-بمهاجمة-قواتها-1055150665.html
جبهة تيغراي الإثيوبية تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها
جبهة تيغراي الإثيوبية تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على معظم إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، اليوم الأحد، إريتريا بمهاجمة قواتها. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T19:46+0000
2022-01-09T19:46+0000
2022-01-09T19:46+0000
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضا، على "تويتر": "شن الجيش الإريتري هجمات جديدة على قواتنا أمس في سيجيم كوفولو... في شمال غرب تيغراي بالقرب من بلدة شيرارو".وبحسب وكالة "رويترز"، لم تتمكن من التحقق من وقوع الهجوم نظرا لتعطل شبكة الاتصالات في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي تيغراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/وكالات-إغاثة-تعلق-أعمالها-في-إقليم-تيغراي-بعد-هجوم-جوي-مميت-1055148632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
جبهة تيغراي الإثيوبية تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على معظم إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، اليوم الأحد، إريتريا بمهاجمة قواتها.
وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضا، على "تويتر": "شن
الجيش الإريتري
هجمات جديدة على قواتنا أمس في سيجيم كوفولو... في شمال غرب تيغراي بالقرب من بلدة شيرارو".
وبحسب وكالة "رويترز"، لم تتمكن من التحقق من وقوع الهجوم نظرا لتعطل شبكة الاتصالات في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي
تيغراي الإثيوبية
بعد غارة جوية مميتة.