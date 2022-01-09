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https://arabic.sputniknews.com/20220109/حركة-المرور-التجاري-في-المحيط-المتجمد-الشمالي-تحقق-زيادة-بنسبة-59-سنويا-1055124771.html
حركة المرور التجاري في المحيط المتجمد الشمالي تحقق زيادة بنسبة 59% سنويا
حركة المرور التجاري في المحيط المتجمد الشمالي تحقق زيادة بنسبة 59% سنويا
حطمت حركة المرور على طول طريق بحر الشمال (NSR) الأرقام القياسية السابقة، بزيادة 59% سنويًا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:22+0000
2022-01-09T10:23+0000
روسيا
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بلغت حركة المرور العابر أكثر من 2 مليون طن في عام 2021. وبالمقارنة مع عام 2018، نمت حركة المرور العابر أكثر من 315%.شكلت شحنات المواد الخام غالبية حركة المرور العابر الدولية المتجهة شرقا.كما سجل إجمالي حركة المرور على طول الطريق ارتفاعات جديدة، حيث بلغ 33.5 مليون طن في عام 2021. وشكلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط غالبية حركة المرور الإجمالية.وقال مكسيم كولينكو، نائب مدير مديرية طريق البحر الشمالي في روساتوم: "تُسلط الأرقام الحديثة لحركة المرور الحالية لبحر الشمال الضوء على زيادة أهميته كطريق عبور. ونتوقع أن يستمر مسار النمو هذا لسنوات عديدة قادمة".تعتبر روساتوم المشغل الأساسي للبنية التحتية لطريق بحر الشمال منذ عام 2018، حيث تنظم حركة الشحن، وتحديث أسطول سفن كاسحات الجليد، وتوفير البنية التحتية للموانئ وصيانتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/كاسحة-الجليد-الروسية-سيبيريا-التي-تعمل-بالطاقة-النووية-تجتاز-الاختبارات-1054397788.html
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روسيا

حركة المرور التجاري في المحيط المتجمد الشمالي تحقق زيادة بنسبة 59% سنويا

10:22 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.01.2022)
© Sputnik . Anna Yudina / الذهاب إلى بنك الصوروصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة "إس بي-40" الجديدة في القطب الشمالي.
وصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة إس بي-40 الجديدة في القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Anna Yudina
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حطمت حركة المرور على طول طريق بحر الشمال (NSR) الأرقام القياسية السابقة، بزيادة 59% سنويًا.
بلغت حركة المرور العابر أكثر من 2 مليون طن في عام 2021. وبالمقارنة مع عام 2018، نمت حركة المرور العابر أكثر من 315%.
شكلت شحنات المواد الخام غالبية حركة المرور العابر الدولية المتجهة شرقا.
كما سجل إجمالي حركة المرور على طول الطريق ارتفاعات جديدة، حيث بلغ 33.5 مليون طن في عام 2021. وشكلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط غالبية حركة المرور الإجمالية.
وقال مكسيم كولينكو، نائب مدير مديرية طريق البحر الشمالي في روساتوم: "تُسلط الأرقام الحديثة لحركة المرور الحالية لبحر الشمال الضوء على زيادة أهميته كطريق عبور. ونتوقع أن يستمر مسار النمو هذا لسنوات عديدة قادمة".
تعتبر روساتوم المشغل الأساسي للبنية التحتية لطريق بحر الشمال منذ عام 2018، حيث تنظم حركة الشحن، وتحديث أسطول سفن كاسحات الجليد، وتوفير البنية التحتية للموانئ وصيانتها.
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