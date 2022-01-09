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https://arabic.sputniknews.com/20220109/حقيقة-انفصال-حسن-الرداد-عن-إيمي-سمير-غانم-فيديو-1055141720.html
حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو
حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو
كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، حقيقة الشائعات المتداولة حول انفصال الفنان حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:08+0000
2022-01-09T16:08+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الوسط الفني" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن "الأقاويل المترددة حول انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد غير حقيقية"، مطالبا من مروجي الإشاعات أن يتركوا الوسط الفني في حاله.وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".كما حسم الفنان المصري، مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميلا وطيبا جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
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أخبار الفنانين في مصر

حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو

16:08 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، حقيقة الشائعات المتداولة حول انفصال الفنان حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم.
وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الوسط الفني" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن "الأقاويل المترددة حول انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد غير حقيقية"، مطالبا من مروجي الإشاعات أن يتركوا الوسط الفني في حاله.
وكانت شائعات قد ترددت مؤخرًا حول انفصال حسن الرداد عن الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن حسن الرداد، نفى في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي. ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية".
كما حسم الفنان المصري، مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏
ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.
وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.
من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.
وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميلا وطيبا جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".
ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.
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