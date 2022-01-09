https://arabic.sputniknews.com/20220109/خامنئي-لن-نستسلم-أبدا-أمام-غطرسة-الأعداء-1055126413.html

خامنئي: لن نستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء

خامنئي: لن نستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T10:50+0000

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عالم

خامنئي

إيران

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات خامنئي جاءت في خطابه المتلفز بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم، ضد نظام الشاه في التاسع من يناير/كانون الثاني 1978.وشدد خامنئي على أن تقدم إيران مرهون بنزول الثوريين المخلصين إلى ساحة العمل، مشيرا إلى أن هذا ما شهدته بلاده طوال 42 عاما من الثورة الإسلامية، داعيا إلى إبقاء بعض الأحداث التاريخية على قيد الحياة، والتي لها مواضيع عميقة وترسل بدورها رسائل صاخبة إلى الأجيال القادمة.ونادى المرشد الإيراني الأعلى بتقوية الأمل الذي يسعى أعداء بلاده إلى إطفاء جذوته وتحويله إلى يأس في قلوب الشباب الإیراني، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الثورة الإيرانية، باعتبارها من أهم طرق التنمية في البلاد.وأكد على خامنئي على أهمية الحفاظ على الوحدة، وتقليل عوامل التفرقة في البلاد، مشيرا إلى أنه من الطبيعي وجود اختلافات في الآراء والأذواق والأساليب، بما في ذلك الاختلافات الدينية بين السنة والشيعة، مع عدم السماح لهذه الاختلافات بأن تؤدي إلى المواجهة وتصعيد الخلافات وتضعيف التلاحم الشعبي.وأضاف المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أنه رغم من وجود المشاكل الاقتصادية، والتضخم وغلاء الأسعار، والظروف المعيشية الصعبة في بلاده، فإن النظام الإيراني حقق نجاحات كثيرة في مختلف المجالات.وطالب خامنئي بضرورة مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات بمختلف الأجهزة والنظر في مقترحات الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، مع وجوب اعتماد آلية يمكنها استخدام هذه المقترحات والأفكار.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/خامنئي-أمريكا-ارتكبت-خطأ-باغتيال-سليماني-1055120693.html

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