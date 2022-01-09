خبير: التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن

وأكد سوكيانين في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "كل الاحتمالات واردة بالنسبة للقوى التي تقف وراء الأحداث الإرهابية التي تحدث عنها الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف والتي وقعت خلال الأيام الأخيرة".وذكر أنه "بناء على البيانات الرسمية في البلاد فإن هناك بعض الجهات الأجنبية تدعم العمليات الإرهابية، لكن من غير المعروف انتماءات تلك العناصر وتمويلها، ما يتطلب التحقيق الكامل".وأوضح أن الدور الأوروبي والأمريكي في كازاخستان، "سيتوقف على مدى فهمها وتقييمها للأحداث فإذا كانت تركز على المظاهرات السلمية وتغمض عينها عن أعمال الفصائل الإرهابية فهذا شيء، والشيء الآخر دراسة الوضع بشكل موضوعي ومن كافة الأبعاد".وأشار إلى أنه "بناء على التصريحات الرسمية فإن التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس البلاد قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
وأوضح أن الدور الأوروبي والأمريكي في كازاخستان، "سيتوقف على مدى فهمها وتقييمها للأحداث فإذا كانت تركز على المظاهرات السلمية وتغمض عينها عن أعمال الفصائل الإرهابية فهذا شيء، والشيء الآخر دراسة الوضع بشكل موضوعي ومن كافة الأبعاد".
وأشار إلى أنه "بناء على التصريحات الرسمية فإن التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس البلاد قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.