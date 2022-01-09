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https://arabic.sputniknews.com/20220109/دبلوماسي-إيراني-طهران-وإسلام-آباد-ملتزمتان-بالتنسيق-الأمني-والحدودي-1055118509.html
دبلوماسي إيراني: طهران وإسلام آباد ملتزمتان بالتنسيق الأمني والحدودي
دبلوماسي إيراني: طهران وإسلام آباد ملتزمتان بالتنسيق الأمني والحدودي
أكد السفير الإيراني لدى إسلام آباد، محمد علي حسيني، اليوم الأحد، التزام بلاده وباكستان بالتعاون الأمني والحدودي وامتلاكهما الآلية المؤثرة للتصدي لأي زعزعة... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T07:16+0000
2022-01-09T07:16+0000
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات حسيني جاءت في اتصال أدلى به لإذاعة الحكومية الباكستانية، تحدث خلاله حول التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والتبادل التجاري مع باكستان، وتطورات الوضع في أفغانستان.وحول سؤال بشأن تنمية العلاقات الحدودية والتجارية، ذكر حسيني أن إيران وباكستان تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء معبرين حدوديين جديدين، و6 أسواق حدودية مشتركة بهدف تعزيز الأنشطة التجارية بين البلدين.وأوضح أن الطرفين، الإيراني والباكستاني، ملتزمان برفع حجم التبادل التجاري من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار في غضون العامين المقبلين، مشيرا إلى أن معبر "مير جاوة- تفتان" الحدودي ناشط في الوقت الراهن، وسيتم تعزيز البنية التحتية في معبري ريمدان وبيشين أيضا.وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن ثقته الكاملة بأن البلدين يمتلكان إضافة إلى التعاون الأمني، إمكانية زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، مشددا على أن مد سياج حدودي لمسافة أكثر من 900 كم في الحدود المشتركة يعني منع تسلل الأشرار والمهربين.وأفاد السفير الإيراني لدى إسلام آباد، محمد علي حسيني، بأن هنالك تشاورا وتفاعلا منتظما بين بلاده وباكستان لتوفير الأمن في الحدود المشتركة والمنطقة، وأنهما تمتلكان آلية مؤثرة لمنع زعزعة الأمن والتصدي للأشرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الجيش-الباكستاني-اكتمال-71-من-مشروع-تسوير-الحدود-المشتركة-مع-إيران-1054983118.html
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باكستان, عالم, إيران

دبلوماسي إيراني: طهران وإسلام آباد ملتزمتان بالتنسيق الأمني والحدودي

07:16 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / Iranian Army office
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أكد السفير الإيراني لدى إسلام آباد، محمد علي حسيني، اليوم الأحد، التزام بلاده وباكستان بالتعاون الأمني والحدودي وامتلاكهما الآلية المؤثرة للتصدي لأي زعزعة للأمن.
وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات حسيني جاءت في اتصال أدلى به لإذاعة الحكومية الباكستانية، تحدث خلاله حول التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والتبادل التجاري مع باكستان، وتطورات الوضع في أفغانستان.
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
الجيش الباكستاني: اكتمال 71% من مشروع تسوير الحدود المشتركة مع إيران
5 يناير, 17:52 GMT
وحول سؤال بشأن تنمية العلاقات الحدودية والتجارية، ذكر حسيني أن إيران وباكستان تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء معبرين حدوديين جديدين، و6 أسواق حدودية مشتركة بهدف تعزيز الأنشطة التجارية بين البلدين.
وأوضح أن الطرفين، الإيراني والباكستاني، ملتزمان برفع حجم التبادل التجاري من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار في غضون العامين المقبلين، مشيرا إلى أن معبر "مير جاوة- تفتان" الحدودي ناشط في الوقت الراهن، وسيتم تعزيز البنية التحتية في معبري ريمدان وبيشين أيضا.
وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن ثقته الكاملة بأن البلدين يمتلكان إضافة إلى التعاون الأمني، إمكانية زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، مشددا على أن مد سياج حدودي لمسافة أكثر من 900 كم في الحدود المشتركة يعني منع تسلل الأشرار والمهربين.
وأفاد السفير الإيراني لدى إسلام آباد، محمد علي حسيني، بأن هنالك تشاورا وتفاعلا منتظما بين بلاده وباكستان لتوفير الأمن في الحدود المشتركة والمنطقة، وأنهما تمتلكان آلية مؤثرة لمنع زعزعة الأمن والتصدي للأشرار.
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