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رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل
رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:54+0000
2022-01-09T14:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المتحدث بريك أوالي، في بيان بثته قناة "خبر 24" الكازاخستانية: "سيكون هناك تغييرات في 11 يناير/كانون الثاني"، في إشارة إلى التعديل الحكومي.في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.وأوضحت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103"، فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل

14:54 GMT 09.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المتحدث بريك أوالي، في بيان بثته قناة "خبر 24" الكازاخستانية: "سيكون هناك تغييرات في 11 يناير/كانون الثاني"، في إشارة إلى التعديل الحكومي.
في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.
وأوضحت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103"، فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".
يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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