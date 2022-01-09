"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة

وحذرت في بيان لها، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".وأكدت الوزارة في بيانها أن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة".وطالبت بالإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بإعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.
قالت وزارة الصحة، في العراق، إنها تراقب التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم وداخل البلاد.
وحذرت في بيان لها، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة".
وشددت على أن "هذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.
وطالبت بالإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بإعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.