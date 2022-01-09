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"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة
"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة
قالت وزارة الصحة، في العراق، إنها تراقب التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم وداخل البلاد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T19:57+0000
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وحذرت في بيان لها، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".وأكدت الوزارة في بيانها أن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة".وطالبت بالإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بإعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.
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أخبار العراق اليوم, فيروس كورونا, العراق

"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة

19:57 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالعراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020
العراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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قالت وزارة الصحة، في العراق، إنها تراقب التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم وداخل البلاد.
وحذرت في بيان لها، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة".

وشددت على أن "هذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وطالبت بالإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بإعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.
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