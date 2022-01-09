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https://arabic.sputniknews.com/20220109/ريابكوف-يؤكد-أن-هناك-دائما-فرصة-للتوصل-لاتفاق-بين-موسكو-وواشنطن-خلال-محادثات-جنيف-1055148080.html
ريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف
ريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن هناك دائما فرصا للوصول إلى اتفاق خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:09+0000
2022-01-09T18:09+0000
2022-01-09T18:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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جنيف - سبوتنيك. وأضح ريابكوف الذي يقود الوفد الروسي في جنيف، للصحفيين، حول إمكانية الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة: "هناك دائما فرصة".وتعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات اليوم وغدا في جنيف، بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.أكد ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو.وستجري روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني بشأن مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، يليها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ريابكوف-روسيا-تتوجه-إلى-جنيف-ليس-للطلب-وإنما-بمهمة-واضحة-يجب-تنفيذها-بناء-على-شروط-موسكو-1055124075.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
ريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن هناك دائما فرصا للوصول إلى اتفاق خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف.
جنيف - سبوتنيك. وأضح
ريابكوف الذي يقود الوفد الروسي في جنيف
، للصحفيين، حول إمكانية الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة: "هناك دائما فرصة".
وتعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات اليوم وغدا في جنيف، بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.
أكد ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو.
و
ستجري روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف
يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني بشأن مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، يليها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.