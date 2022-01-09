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https://arabic.sputniknews.com/20220109/زهرة-الجثة-الأكبر-في-العالم-بترسانة-أسنان-تنبعث-من-الموت-بعد-قرن-فيديو--1055152573.html
زهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
زهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
رصدت عدسات الكاميرات تفتّح إحدى أندر الزهرات وأغربها على الإطلاق، والتي تصنف الأكبر على الأرض، حيث يعتبر تفتحها حدثا عالميا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T20:58+0000
2022-01-09T20:58+0000
2022-01-09T20:58+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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ونشرت شبكة "BBC Earth"، المتخصصة في عالم الطبيعة، اليوم الأحد، مشاهد نادرة جدا لتفتح زهرة "الجثة" الغريبة، مشيرة إلى أنها تحتوي على الفراء والشعيرات والأسنان أيضا.وعنونت الوكالة المشاهد بعبارة "زهرة الجثة تنبعث من الموت"، حيث تشتهر هذه الزهرة الغريبة بتفتحها لمرة واحدة كل قرن ليومين فقط، لذلك يعتبر تفتحها بمثابة الحدث العالمي.وتظهر المشاهد لحظات نادرة سجلتها العدسات لتفتح الزهرة مع وجود أجزاء غريبة جدا وصفها التقرير بالأسنان التي تشكل ما يشبه الفخ في الزهرة.ويعتقد العلماء أن سر ارتفاع هذه الزهرة لمسافة طويلة هو بهدف تشكيل ما يشبه الأنبوب أو المدخنة التي تخرج رائحة كريهة تجذب إليها الذباب والحشرات التي تساعدها في عملية التلقيح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, نادي الفيديو
زهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
رصدت عدسات الكاميرات تفتّح إحدى أندر الزهرات وأغربها على الإطلاق، والتي تصنف الأكبر على الأرض، حيث يعتبر تفتحها حدثا عالميا.
ونشرت شبكة "BBC Earth"، المتخصصة في عالم الطبيعة، اليوم الأحد، مشاهد نادرة جدا لتفتح زهرة "الجثة" الغريبة، مشيرة إلى أنها تحتوي على الفراء والشعيرات والأسنان أيضا.
وعنونت الوكالة المشاهد بعبارة "
زهرة الجثة تنبعث من الموت
"، حيث تشتهر هذه الزهرة الغريبة بتفتحها لمرة واحدة كل قرن ليومين فقط، لذلك يعتبر تفتحها بمثابة الحدث العالمي.
وتظهر المشاهد لحظات نادرة سجلتها العدسات لتفتح الزهرة مع وجود أجزاء غريبة جدا وصفها التقرير بالأسنان التي تشكل ما يشبه الفخ في الزهرة.
تنمو زهرة الجثة أو "أمورفوفالس تيتانيوم" في بعض الحدائق النباتية في العالم، مثل غابات سومطرة، واكتشفت لأول مرة في العام 1878 من قبل العالم إدواردو بكاري.
ويعتقد العلماء أن سر ارتفاع هذه الزهرة لمسافة طويلة هو بهدف تشكيل ما يشبه الأنبوب أو المدخنة التي تخرج رائحة كريهة تجذب إليها الذباب والحشرات التي تساعدها في عملية التلقيح.