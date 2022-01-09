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سرطان يصيب النساء في الكويت أكثر من الرجال
سرطان يصيب النساء في الكويت أكثر من الرجال
قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان، في الكويت، الدكتور خالد الصالح، إن سرطان الغدة الدرقية يصيب النساء أكثر من الرجال، معتمدا في ذلك على... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:42+0000
2022-01-09T14:42+0000
الكويت
أمراض
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وأوضح الصالح، في كلمته إطلاق حملة التوعية بمرض سرطان الغدة الدرقية، اليوم الأحد، أن "سرطان الغدة الدرقية يحدث في خلايا هذه الغدة التي تأخذ شكل الفراشة وتقع في قاعدة العنق وتفرز هرمونات تنظيم معدل نبض القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن".وأشار، بحسب ما نقلت "صحيفة القبس" الكويتية، إلى أن "سرطان الغدة الدرقية لا يسبب أي أعراض في البداية لكن مع نموه يمكن أن يسبب الألم والتورم في العنق وهنا نوصي بضرورة اللجوء إلى الأطباء".وقال الصالح إنه "حسب آخر إحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان عام 2016 فإن سرطان الغدة الدرقية يأتي بالمركز الثاني بعد سرطان الثدي بالنسبة للسيدات".ولفت إلى أنه وفقا لهذه الإحصائية، بلغ عدد الحالات المصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى النساء الكويتيات 100 حالة ولغير الكويتيات 72 حالة أما بالنسبة للرجال بلغ حالات الإصابة لدى الكويتيين 23 حالة ولغير الكويتيين 36 حالة.وأكد الصالح على أن سرطان الغدة الدرقية مرض قابل للشفاء بنسبة تتجاوز الـ90%، لافتا إلى أنه في حال الاكتشاف المبكر لهذا المرض فإن معدل البقاء على الحياة يصل إلى 99.5%.وأشار إلى أن "الجراحة هي العلاج الأمثل لهذا المرض وأن عمليات الاستئصال الجراحي ليست خطيرة وتتيح العلاج عن طريق اليود المشع وهو علاج متوفر في جميع مستشفيات دولة الكويت مع ضرورة الالتزام بخطة العلاج والمتابعة المنتظمة".
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الكويت, أمراض

سرطان يصيب النساء في الكويت أكثر من الرجال

14:42 GMT 09.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من فيروس كورونا في الكويت
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان، في الكويت، الدكتور خالد الصالح، إن سرطان الغدة الدرقية يصيب النساء أكثر من الرجال، معتمدا في ذلك على إحصائيات أجرتها الحملة في الكويت.
وأوضح الصالح، في كلمته إطلاق حملة التوعية بمرض سرطان الغدة الدرقية، اليوم الأحد، أن "سرطان الغدة الدرقية يحدث في خلايا هذه الغدة التي تأخذ شكل الفراشة وتقع في قاعدة العنق وتفرز هرمونات تنظيم معدل نبض القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن".
وأشار، بحسب ما نقلت "صحيفة القبس" الكويتية، إلى أن "سرطان الغدة الدرقية لا يسبب أي أعراض في البداية لكن مع نموه يمكن أن يسبب الألم والتورم في العنق وهنا نوصي بضرورة اللجوء إلى الأطباء".
وقال الصالح إنه "حسب آخر إحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان عام 2016 فإن سرطان الغدة الدرقية يأتي بالمركز الثاني بعد سرطان الثدي بالنسبة للسيدات".
شارحا أنه "بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بأمراض السرطانات 2873 مريضاً منهم 1432 من الكويتيين و1441 لغير الكويتيين، 231 من إجمالي الإصابات تم تشخيصها بسرطان الغدة الدرقية".
ولفت إلى أنه وفقا لهذه الإحصائية، بلغ عدد الحالات المصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى النساء الكويتيات 100 حالة ولغير الكويتيات 72 حالة أما بالنسبة للرجال بلغ حالات الإصابة لدى الكويتيين 23 حالة ولغير الكويتيين 36 حالة.
وأكد الصالح على أن سرطان الغدة الدرقية مرض قابل للشفاء بنسبة تتجاوز الـ90%، لافتا إلى أنه في حال الاكتشاف المبكر لهذا المرض فإن معدل البقاء على الحياة يصل إلى 99.5%.
وأشار إلى أن "الجراحة هي العلاج الأمثل لهذا المرض وأن عمليات الاستئصال الجراحي ليست خطيرة وتتيح العلاج عن طريق اليود المشع وهو علاج متوفر في جميع مستشفيات دولة الكويت مع ضرورة الالتزام بخطة العلاج والمتابعة المنتظمة".
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