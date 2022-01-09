سفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه

وقال السفير الإسرائيلي خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية إن إسرائيل تتطلع لعلاقات صداقة دافئة مع الجانب البحريني.وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وتل أبيب يمثل أولوية قصوى في أجندته، خاصة في ظل رغبة قيادات الجانبين في تطوير العلاقات.وأشار إلى أن إسرائيل بدأت التعاون مع البحرين في مجالات تقنيات المياه، مشيرا إلى إمكانية إحراز تقدم في مجال الأمن الغذائي مع وجود تكنولوجيا متقدمة للغاية قادمة من إسرائيل.وعبر الدبلوماسي الإسرائيلي عن تطلعه نحو إرسال طلبة من البحرين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، خاصة في المجال الطبي.ولفت السفير الإسرائيلي إلى أهمية تعزيز التقارب بين الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة لدى الجانبين لخلق بيئة مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.وتم تعيين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين العام الماضي، بعد عام من الاتفاق على تطبيع العلاقات. وألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وتل أبيب يمثل أولوية قصوى في أجندته، خاصة في ظل رغبة قيادات الجانبين في تطوير العلاقات.
وأشار إلى أن إسرائيل بدأت التعاون مع البحرين في مجالات تقنيات المياه، مشيرا إلى إمكانية إحراز تقدم في مجال الأمن الغذائي مع وجود تكنولوجيا متقدمة للغاية قادمة من إسرائيل.
وعبر الدبلوماسي الإسرائيلي عن تطلعه نحو إرسال طلبة من البحرين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، خاصة في المجال الطبي.
ولفت السفير الإسرائيلي إلى أهمية تعزيز التقارب بين الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة لدى الجانبين لخلق بيئة مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
وتم تعيين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين العام الماضي، بعد عام من الاتفاق على تطبيع العلاقات. وألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط.