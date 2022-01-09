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https://arabic.sputniknews.com/20220109/سفير-إسرائيل-لدى-البحرين-نستورد-الألومنيوم-من-المملكة-ونتعاون-في-تقنيات-المياه-1055128773.html
سفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه
سفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه
كشف السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه أن إسرائيل بدأت في استيراد الألمنيوم من المملكة، متوقعا نمو حجم واردات إسرائيل من الألمنيوم البحريني في المستقبل. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:00+0000
2022-01-09T12:00+0000
إسرائيل
البحرين
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وقال السفير الإسرائيلي خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية إن إسرائيل تتطلع لعلاقات صداقة دافئة مع الجانب البحريني.وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وتل أبيب يمثل أولوية قصوى في أجندته، خاصة في ظل رغبة قيادات الجانبين في تطوير العلاقات.وأشار إلى أن إسرائيل بدأت التعاون مع البحرين في مجالات تقنيات المياه، مشيرا إلى إمكانية إحراز تقدم في مجال الأمن الغذائي مع وجود تكنولوجيا متقدمة للغاية قادمة من إسرائيل.وعبر الدبلوماسي الإسرائيلي عن تطلعه نحو إرسال طلبة من البحرين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، خاصة في المجال الطبي.ولفت السفير الإسرائيلي إلى أهمية تعزيز التقارب بين الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة لدى الجانبين لخلق بيئة مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.وتم تعيين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين العام الماضي، بعد عام من الاتفاق على تطبيع العلاقات. وألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط.
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إسرائيل, البحرين

سفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه

12:00 GMT 09.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDالوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020
الوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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كشف السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه أن إسرائيل بدأت في استيراد الألمنيوم من المملكة، متوقعا نمو حجم واردات إسرائيل من الألمنيوم البحريني في المستقبل.
وقال السفير الإسرائيلي خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية إن إسرائيل تتطلع لعلاقات صداقة دافئة مع الجانب البحريني.
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وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وتل أبيب يمثل أولوية قصوى في أجندته، خاصة في ظل رغبة قيادات الجانبين في تطوير العلاقات.
وأشار إلى أن إسرائيل بدأت التعاون مع البحرين في مجالات تقنيات المياه، مشيرا إلى إمكانية إحراز تقدم في مجال الأمن الغذائي مع وجود تكنولوجيا متقدمة للغاية قادمة من إسرائيل.
وعبر الدبلوماسي الإسرائيلي عن تطلعه نحو إرسال طلبة من البحرين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، خاصة في المجال الطبي.
ولفت السفير الإسرائيلي إلى أهمية تعزيز التقارب بين الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة لدى الجانبين لخلق بيئة مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
وتم تعيين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين العام الماضي، بعد عام من الاتفاق على تطبيع العلاقات. وألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط.
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