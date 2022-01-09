سهير رمزي تكشف لأول مرة تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها... فيديو

وقالت سهير رمزي، في تصريحات مع موقع سكاي نيوز عربية، إن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، مشيرة إلى أنها كانت برفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل، بينما تسببت مدفأة في الطابق الأرضي في الحريق.وأضافت: "نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق"، متابعة أن "الجيران هم من شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".وكانت سهير رمزي قد نشرت مقطعا مصورا على موقع "إنستغرام"، يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.
وأضافت: "نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق"، متابعة أن "الجيران هم من شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".
وكانت سهير رمزي قد نشرت مقطعا مصورا على موقع "إنستغرام"، يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".
يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.
المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.