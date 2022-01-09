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https://arabic.sputniknews.com/20220109/سهير-رمزي-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-الحريق-الذي-اندلع-داخل-منزلها-فيديو-1055143853.html
سهير رمزي تكشف لأول مرة تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها... فيديو
سهير رمزي تكشف لأول مرة تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها... فيديو
كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، لأول مرة، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها الواقع غربي القاهرة، في وقت سابق اليوم الأحد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:40+0000
2022-01-09T16:40+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت سهير رمزي، في تصريحات مع موقع سكاي نيوز عربية، إن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، مشيرة إلى أنها كانت برفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل، بينما تسببت مدفأة في الطابق الأرضي في الحريق.وأضافت: "نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق"، متابعة أن "الجيران هم من شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".وكانت سهير رمزي قد نشرت مقطعا مصورا على موقع "إنستغرام"، يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/اندلاع-حريق-في-منزل-الفنانة-المصرية-سهير-رمزي-فيديو-1055136454.html
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أخبار الفنانين في مصر

سهير رمزي تكشف لأول مرة تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها... فيديو

16:40 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Twitter / @onurburakcelikاندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 28 يوليو 2021
اندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 28 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Twitter / @onurburakcelik
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كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، لأول مرة، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها الواقع غربي القاهرة، في وقت سابق اليوم الأحد.
وقالت سهير رمزي، في تصريحات مع موقع سكاي نيوز عربية، إن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، مشيرة إلى أنها كانت برفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل، بينما تسببت مدفأة في الطابق الأرضي في الحريق.
الفنانة المصرية سهير رمزي وزوجها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
اندلاع حريق في منزل الفنانة المصرية سهير رمزي... فيديو
14:31 GMT
وأضافت: "نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق"، متابعة أن "الجيران هم من شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".
وكانت سهير رمزي قد نشرت مقطعا مصورا على موقع "إنستغرام"، يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".
يذكر أن آخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.
المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.
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