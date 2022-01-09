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https://arabic.sputniknews.com/20220109/شويغو-حرب-المعلومات-مستمرة-على-جميع-الجبهات-1055134825.html
شويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
شويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إن حرب المعلومات مستمرة الآن على جميع الجبهات، ولا حقّ لروسيا أن تخسر فيها. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:01+0000
2022-01-09T14:01+0000
روسيا
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وأضاف شويغو: "اليوم لا يقتصر الأمر على عرض المعلومات بشكل أو بآخر، إنه أمر كبير، ولست خائفًا من هذه الكلمة، حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات ليس لدينا الحق في أن نخسر في هذه الحرب"، بحسب ما ذكر تلفزيون "زفيزدا".وتحدث الوزير عن حرب المعلومات ضد روسيا في عام 2019، حيث يعتقد أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب الإعلامية هو رغبة الغرب في حكم روسيا، وفي نهاية المطاف العالم.في عام 2018، قالت رئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفينكو، إن حربًا معلوماتية جارية ضد روسيا.في 27 يناير/كانون الثاني 2021، أكدت وزارة الخارجية الروسية اندلاع حرب إعلامية ضد مينسك وموسكو، استخدمت فيها وسائل وطرق التلاعب بالرأي العام لتطرف الاحتجاجات.في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن رأي مفاده أن الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية أصبح "مثالا توضيحيًا على حرب المعلومات".
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روسيا

شويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات

14:01 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إن حرب المعلومات مستمرة الآن على جميع الجبهات، ولا حقّ لروسيا أن تخسر فيها.
وأضاف شويغو: "اليوم لا يقتصر الأمر على عرض المعلومات بشكل أو بآخر، إنه أمر كبير، ولست خائفًا من هذه الكلمة، حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات ليس لدينا الحق في أن نخسر في هذه الحرب"، بحسب ما ذكر تلفزيون "زفيزدا".
وتحدث الوزير عن حرب المعلومات ضد روسيا في عام 2019، حيث يعتقد أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب الإعلامية هو رغبة الغرب في حكم روسيا، وفي نهاية المطاف العالم.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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في عام 2018، قالت رئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفينكو، إن حربًا معلوماتية جارية ضد روسيا.
في 27 يناير/كانون الثاني 2021، أكدت وزارة الخارجية الروسية اندلاع حرب إعلامية ضد مينسك وموسكو، استخدمت فيها وسائل وطرق التلاعب بالرأي العام لتطرف الاحتجاجات.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن رأي مفاده أن الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية أصبح "مثالا توضيحيًا على حرب المعلومات".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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