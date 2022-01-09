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https://arabic.sputniknews.com/20220109/ضاحي-خلفان-يصف-زعيم-أنصار-الله-بـالجربوع-ويسخر-بعلاقته-بإيران-بجملة-غزلية-1055122733.html
ضاحي خلفان يصف زعيم "أنصار الله" بـ"الجربوع" ويسخر بعلاقته بإيران بجملة غزلية
ضاحي خلفان يصف زعيم "أنصار الله" بـ"الجربوع" ويسخر بعلاقته بإيران بجملة غزلية
شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأحد، هجوما لاذعا على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:40+0000
2022-01-09T09:40+0000
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ضاحي خلفان
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وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بتويتر: "شرفاء اليمن هم من يدحر عبدالملك وعصابته ومليشياته...لو كنت معهم لما تركت له جحرا يختبئ فيه هذا الجربوع إلا ودكيته"، حسب قوله.وأضاف نائب رئيس شرطة دبي "أنت يا عبدالملك تحارب الدولة اليمنية ..لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي شئ طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا"، حسب تعبيره.وتابع "يا عبدالملك..لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".ثم تطرق للحديث عن زعيم حزب الله اللبناني قائلا "وأول هذه الأذناب نصر الله"، وأردف "سمعت حسن نصر الله وهو يتذلل لإيران فكرهته..ما فيه من معاني الرجولة والعروبة ذرة"، حسب تعبيره.كما استخدم خلفان الحوثي وإيران في جملة غزلية قائلا: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي"، حسب قوله.وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يصف زعيم "أنصار الله" بـ"الجربوع" ويسخر بعلاقته بإيران بجملة غزلية

09:40 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBقائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأحد، هجوما لاذعا على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن تبعيته لإيران.
وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بتويتر: "شرفاء اليمن هم من يدحر عبدالملك وعصابته ومليشياته...لو كنت معهم لما تركت له جحرا يختبئ فيه هذا الجربوع إلا ودكيته"، حسب قوله.
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي "أنت يا عبدالملك تحارب الدولة اليمنية ..لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي شئ طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا"، حسب تعبيره.
وتابع "يا عبدالملك..لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".
ثم تطرق للحديث عن زعيم حزب الله اللبناني قائلا "وأول هذه الأذناب نصر الله"، وأردف "سمعت حسن نصر الله وهو يتذلل لإيران فكرهته..ما فيه من معاني الرجولة والعروبة ذرة"، حسب تعبيره.
كما استخدم خلفان الحوثي وإيران في جملة غزلية قائلا: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي"، حسب قوله.
وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
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