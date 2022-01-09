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طريقة مبتكرة لاصطياد الأسماك تحت الجليد... فيديو
طريقة مبتكرة لاصطياد الأسماك تحت الجليد... فيديو
تسبب انخفاض درجات الحرارة بمعدلات كبيرة شمال شرقي الصين إلى التأثير على عمليات الصيد البحري في المناطق التي تحولت المياه فيها إلى جليد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-09T09:45+0000
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ووصلت درجات الحرارة في منطقة لياونينغ إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.لكن البعض استطاع التغلب على برودة الطقس والثلوج ومواصلة الصيد بطريقة مبتكرة رغم تحول سطح المياه إلى جليد.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على "تويتر"، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص استطاع صنع فتحات في سطح الثلج واستخدامها في الوصول إلى الأسماك تحت الجليد.وتعتمد تلك الفكرة على إنشاء فتحات يمكن إنزال الصنارة من خلالها إلى المياه لاصطياد الأسماك ووضع خيمة لها أرضية تحميه من برودة الطقس أثناء عملية الصيد التي تستمر لوقت طويل.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/مدينة-صينية-تسجل-درجة-حرارة-43-تحت-الصفر-صور-1054472147.html
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منوعات, الصين

طريقة مبتكرة لاصطياد الأسماك تحت الجليد... فيديو

09:45 GMT 09.01.2022
CC0 / / ولي عهد دبي بين أسماك القرش المفترسة
ولي عهد دبي بين أسماك القرش المفترسة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
CC0 / /
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تسبب انخفاض درجات الحرارة بمعدلات كبيرة شمال شرقي الصين إلى التأثير على عمليات الصيد البحري في المناطق التي تحولت المياه فيها إلى جليد.
ووصلت درجات الحرارة في منطقة لياونينغ إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
لكن البعض استطاع التغلب على برودة الطقس والثلوج ومواصلة الصيد بطريقة مبتكرة رغم تحول سطح المياه إلى جليد.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على "تويتر"، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص استطاع صنع فتحات في سطح الثلج واستخدامها في الوصول إلى الأسماك تحت الجليد.
تساقط الثلوج في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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23 ديسمبر 2021, 07:22 GMT
وتعتمد تلك الفكرة على إنشاء فتحات يمكن إنزال الصنارة من خلالها إلى المياه لاصطياد الأسماك ووضع خيمة لها أرضية تحميه من برودة الطقس أثناء عملية الصيد التي تستمر لوقت طويل.
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