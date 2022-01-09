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https://arabic.sputniknews.com/20220109/طيران-التحالف-العربي-يقصف-شبكات-اتصالات-في-محافظتي-عمران-وصعدة-شمالي-صنعاء-1055135144.html
طيران التحالف العربي يقصف شبكات اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمالي صنعاء
طيران التحالف العربي يقصف شبكات اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمالي صنعاء
قصف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، غارات جوية على شبكات اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمالي العاصمة اليمنية صنعاء. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:07+0000
2022-01-09T14:07+0000
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أنصار الله
التحالف العربي
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وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة بني غثيمة بمديرية بني صريم، وشبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر".وأضاف: "استهدف طيران العدوان بـ 4 غارات أبراج الاتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية رَيدة".وفي محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله شمال غربي اليمن، ذكر التلفزيون: "استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي، شبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، وشبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة"، حسب "المسيرة".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-يعلن-استهداف-أنصار-الله-للبنية-التحتية-للاتصالات-المدنية-جنوبي-السعودية-1055091089.html
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العالم العربي, أنصار الله, التحالف العربي, أخبار اليمن الأن

طيران التحالف العربي يقصف شبكات اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمالي صنعاء

14:07 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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قصف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، غارات جوية على شبكات اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة بني غثيمة بمديرية بني صريم، وشبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر".
وأضاف: "استهدف طيران العدوان بـ 4 غارات أبراج الاتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية رَيدة".
وفي محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله شمال غربي اليمن، ذكر التلفزيون: "استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي، شبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، وشبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة"، حسب "المسيرة".
قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
التحالف العربي يعلن استهداف "أنصار الله" للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي السعودية
أمس, 10:28 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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