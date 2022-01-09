عبد الرحمن أبو زهرة يصاب بكورونا... "لا أستطيع التقاط أنفاسي"

ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي في العجوزة، يوم الجمعة، بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثار جدلا في عام 2020 بأكثر من مناسبة، أبرزها عندما تم تداول تصريحات إعلامية له سبّبت صدمة لمحبيه، والتي يقول فيها إنه يعاني من الاكتئاب بسب عدم عمله ومعاناته من البطالة.لكن خرج أبو زهرة بعدها ليوضح أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن السبب الرئيسي لحزنه واكتئابه هو وفاة زوجته، وشعوره بالوحدة من بعد رحيلها.كما أكد الفنان المصري أنه حزين كذلك على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية في بلاده.بعد ذلك، أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا جديدا، عندما صرح خلال تكريمه بمهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية في مصر بقوله: "كاد الممثل أن يكون رسولا".وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.
تم نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي في العجوزة، يوم الجمعة، بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وفي أول تصريحات له بعد إصابته بـ(كوفيد-19)، أكد عبد الرحمن أبو زهرة أنه يشعر بنهجان مستمر وغير قادر على التقاط أنفاسه، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، قائلا: "ادعوا لي أن أخرج بالسلامة".
يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثار جدلا في عام 2020 بأكثر من مناسبة، أبرزها عندما تم تداول تصريحات إعلامية له سبّبت صدمة لمحبيه، والتي يقول فيها إنه يعاني من الاكتئاب بسب عدم عمله ومعاناته من البطالة.
لكن خرج أبو زهرة بعدها ليوضح أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن السبب الرئيسي لحزنه واكتئابه هو وفاة زوجته، وشعوره بالوحدة من بعد رحيلها.
كما أكد الفنان المصري أنه حزين كذلك على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية في بلاده.
بعد ذلك، أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا جديدا، عندما صرح خلال تكريمه بمهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية في مصر بقوله: "كاد الممثل أن يكون رسولا".
وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.
ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.