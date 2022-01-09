عبد اللهيان يستقبل وفد حكومة طالبان ويدعو للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة

طهران - سبوتنيك. وشدد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبداللهيان استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] مولوي أمير خان متقي، وشدد على "ضرورة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني".من جانبه، أشار متقي إلى أن الحكومة الأفغانية الحالية "ليست ضد دول الجوار".
استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، وفدا أفغانيا برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في كابول.
طهران - سبوتنيك. وشدد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبداللهيان استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] مولوي أمير خان متقي، وشدد على "ضرورة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني".
من جانبه، أشار متقي إلى أن الحكومة الأفغانية الحالية "ليست ضد دول الجوار".