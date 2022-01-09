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https://arabic.sputniknews.com/20220109/عبد-اللهيان-يستقبل-وفد-حكومة-طالبان-ويدعو-للإفراج-عن-أصول-أفغانستان-المجمدة-1055146476.html
عبد اللهيان يستقبل وفد حكومة طالبان ويدعو للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة
عبد اللهيان يستقبل وفد حكومة طالبان ويدعو للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة
استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، وفدا أفغانيا برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في كابول. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-09T17:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وشدد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبداللهيان استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] مولوي أمير خان متقي، وشدد على "ضرورة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني".من جانبه، أشار متقي إلى أن الحكومة الأفغانية الحالية "ليست ضد دول الجوار".
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أخبار أفغانستان اليوم, إيران

عبد اللهيان يستقبل وفد حكومة طالبان ويدعو للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة

17:42 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، وفدا أفغانيا برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في كابول.
طهران - سبوتنيك. وشدد عبد اللهيان، خلال اللقاء، على ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبداللهيان استقبل القائم بأعمال وزير الخارجية بحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] مولوي أمير خان متقي، وشدد على "ضرورة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني".
من جانبه، أشار متقي إلى أن الحكومة الأفغانية الحالية "ليست ضد دول الجوار".
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