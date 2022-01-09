تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/عزل-غانتس-بعد-إصابة-موظف-في-مكتبه-بكورونا-1055131773.html
عزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
عزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:58+0000
2022-01-09T12:58+0000
العالم العربي
إسرائيل
بيني غانتس
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047397758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8af067978c00fbc182ccddeb8aae6170.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، مساء اليوم الأحد، أن غانتس قد تم عزله في منزله، مؤقتا، بعد إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس، وأنه من المقرر إجراء فحص كورونا آخر للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت للوزير بيني غانتس فحص فيروس كورونا صباح اليوم، وتبين أنها سلبية، ولكنها تنتظر إجراء عملية فحص أخرى في منزله، والذي سيبقى فيه حتى الحصول على نتيجة الفحص الثاني.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الموظف المصاب يقل عمره عن 60 عاما، وقد تم تطعيمه 3 مرات ضد كورونا، في وقت تم تطعيم وزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 62 عاما بجرعة رابعة الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تشخيص إصابة أحد موظفي مكتب غانتس بفيروس كورونا، حيث أصيب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى إلى عزل وزير الدفاع.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/اكتشاف-إصابة-موظف-في-ديوان-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-المستجد-1053961655.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047397758_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1bac537abad7f047e324b0f01c0f02d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, بيني غانتس, فيروس كورونا

عزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا

12:58 GMT 09.01.2022
© REUTERSوزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020
وزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، مساء اليوم الأحد، أن غانتس قد تم عزله في منزله، مؤقتا، بعد إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس، وأنه من المقرر إجراء فحص كورونا آخر للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
اكتشاف إصابة موظف في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد
15 ديسمبر 2021, 11:42 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت للوزير بيني غانتس فحص فيروس كورونا صباح اليوم، وتبين أنها سلبية، ولكنها تنتظر إجراء عملية فحص أخرى في منزله، والذي سيبقى فيه حتى الحصول على نتيجة الفحص الثاني.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الموظف المصاب يقل عمره عن 60 عاما، وقد تم تطعيمه 3 مرات ضد كورونا، في وقت تم تطعيم وزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 62 عاما بجرعة رابعة الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تشخيص إصابة أحد موظفي مكتب غانتس بفيروس كورونا، حيث أصيب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى إلى عزل وزير الدفاع.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTعزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
12:57 GMTخبير: التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن
12:55 GMTأكاديمي: لو تأخرت روسيا في تقديم المساعدة لكازاخستان لتأصلت حالة التدمير الممنهج فيها
12:55 GMTهل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟
12:46 GMTأمريكا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة بسبب أوكرانيا
12:38 GMT‏3 تغييرات مهمة يجب على كل مستخدمي "واتسآب" القيام بها في 2022‏
12:35 GMTولي عهد البحرين يجتمع مع أول سفير لإسرائيل في بلاده
12:32 GMTوزير الدفاع التركي يتوعد حزب العمال الكردستاني بـ "حساب عسير"
12:29 GMTالطائرات الأمريكية تضيع فرصة ربح 10 ملايين دولار في سوريا
12:25 GMTمركبة تصل إلى "المكعب الغامض" في الجانب المظلم من القمر وتكشف حقيقة... صور وفيديو
12:22 GMTبعد تحريرها من إثيوبيا.. مزارعون سودانيون يحصدون السمسم والذرة في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما
12:20 GMTأديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام
12:18 GMTوزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية
12:16 GMTبصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها
12:13 GMTمحطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات
12:09 GMTالشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور
12:00 GMTسفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه
11:54 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"
11:52 GMTوزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
11:51 GMTوزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب