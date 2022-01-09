https://arabic.sputniknews.com/20220109/عزل-غانتس-بعد-إصابة-موظف-في-مكتبه-بكورونا-1055131773.html

عزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا

عزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T12:58+0000

2022-01-09T12:58+0000

2022-01-09T12:58+0000

العالم العربي

إسرائيل

بيني غانتس

فيروس كورونا

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وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، مساء اليوم الأحد، أن غانتس قد تم عزله في منزله، مؤقتا، بعد إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس، وأنه من المقرر إجراء فحص كورونا آخر للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت للوزير بيني غانتس فحص فيروس كورونا صباح اليوم، وتبين أنها سلبية، ولكنها تنتظر إجراء عملية فحص أخرى في منزله، والذي سيبقى فيه حتى الحصول على نتيجة الفحص الثاني.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الموظف المصاب يقل عمره عن 60 عاما، وقد تم تطعيمه 3 مرات ضد كورونا، في وقت تم تطعيم وزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 62 عاما بجرعة رابعة الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تشخيص إصابة أحد موظفي مكتب غانتس بفيروس كورونا، حيث أصيب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى إلى عزل وزير الدفاع.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/اكتشاف-إصابة-موظف-في-ديوان-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-المستجد-1053961655.html

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العالم العربي, إسرائيل, بيني غانتس, فيروس كورونا