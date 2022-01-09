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علماء يحذرون من خطر الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا
علماء يحذرون من خطر الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا
يمكن للأجسام المضادة التي تظهر لدى الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" أن تكون بالغة الخطورة، بسبب الخطأ المحدث في الخلايا السليمة لأعضاء وأنسجة الجسم. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T08:29+0000
2022-01-09T08:29+0000
العالم
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تم التوصل لهذا الاستنتاج من قبل مجموعة من الباحثين من معهد القلب في لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمجلة الطب الانتقالي "JTM".اكتشف العلماء أنه بعد بضعة أشهر من تعافي الشخص من فيروس كورونا، يكون لديه مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة التي قد لا تعمل بشكل صحيح.تم تأكيد هذه النتائج بعد دراسة أجريت على 177 من العاملين الطبيين الذين أصيبوا بالمرض قبل ظهور اللقاحات، تم اكتشاف الأجسام المضادة المستمرة التي يمكن أن تسبب التهابات مزمنة وتلف المفاصل والجلد والجهاز العصبي في غضون ستة أشهر.الأجسام المضادة التي يمكن أن تتكون بشكل عفوي أو نتيجة لعدوى سابقة، ويمكن أن تكون بوادر مبكرة لأمراض جهاز المناعة.في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 300 مليون شخص أصيب بفيروس كورونا. وأعلى نسبة إصابات في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبريطانيا، وتحتل روسيا المرتبة الخامسة في هذه القائمة.
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العالم

علماء يحذرون من خطر الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا

08:29 GMT 09.01.2022
© REUTERS / BING GUANاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / BING GUAN
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يمكن للأجسام المضادة التي تظهر لدى الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" أن تكون بالغة الخطورة، بسبب الخطأ المحدث في الخلايا السليمة لأعضاء وأنسجة الجسم.
تم التوصل لهذا الاستنتاج من قبل مجموعة من الباحثين من معهد القلب في لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمجلة الطب الانتقالي "JTM".
اكتشف العلماء أنه بعد بضعة أشهر من تعافي الشخص من فيروس كورونا، يكون لديه مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة التي قد لا تعمل بشكل صحيح.
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تم تأكيد هذه النتائج بعد دراسة أجريت على 177 من العاملين الطبيين الذين أصيبوا بالمرض قبل ظهور اللقاحات، تم اكتشاف الأجسام المضادة المستمرة التي يمكن أن تسبب التهابات مزمنة وتلف المفاصل والجلد والجهاز العصبي في غضون ستة أشهر.
الأجسام المضادة التي يمكن أن تتكون بشكل عفوي أو نتيجة لعدوى سابقة، ويمكن أن تكون بوادر مبكرة لأمراض جهاز المناعة.
في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 300 مليون شخص أصيب بفيروس كورونا. وأعلى نسبة إصابات في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبريطانيا، وتحتل روسيا المرتبة الخامسة في هذه القائمة.
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