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https://arabic.sputniknews.com/20220109/علماء-يصنعون-بيضا-نباتيا-من-فطر-الملابس-كبديل-عن-تربية-الدجاج-1055137131.html
علماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج
علماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج
استطاع فريق من العلماء تصنيع ما وصف بالبيض النباتي الصديق للبيئة كبديل جيد عن تربية الدجاج من خلال أحد أنواع الفطريات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:49+0000
2022-01-09T14:49+0000
مجتمع
علوم
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وابتكر باحثون في فنلندا أحد البروتينات الأساسية المتواجدة في بياض البيض والتي تعرف باسم "ovalbumin" من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات.وبحسب المصادر، استطاع العلماء استخلاص هذه البروتينات من فطر يحمل اسم "Trichoderma reesei"، وهو نوع من أنواع الفطريات المعروفة بأنها تسبب تلف الملابس.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بروتين "Ovalbumin" يمكن أن ينتج بشكل "أخلاقي" بهدف تصنيع ما يمكن وصفه ببديل البيض أو مسحوق يسمى "Tr-OVA"، ويستخدم كبديل مستدام لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية.ووجد الباحثون أن مادة "Tr-OVA" قد قللت من متطلبات استخدام الأراضي المستخدمة للتدجين بنسبة 90% تقريبًا والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بإنتاج بيض الدجاج العادي.وأجرى البحث علماء في جامعة "هلسنكي" بالاشتراك مع مركز البحوث التقنية "VTT" في فنلندا، حيث أكد العلماء في ورشة بحثية أن "إنتاج الألبومين (Ovalbumin) البيضاوي باستخدام فطر Trichoderma reesei يمكن أن يصبح بديلاً مستدامًا لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج".الجدير بالذكر أن الاستهلاك العالمي لبروتينات البيض، بلغ في عام 2020، نحو 1.6 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك في السنوات المقبلة، مما يزيد الأمر سوءا.وأدت أساليب تربية الدجاج المكثفة إلى تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال عمل مراكز التربية هذه "كمستودع مهم لمسببات الأمراض البشرية"، بحسب المصادر.
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مجتمع, علوم

علماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج

14:49 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Andreas Gebertالبيض الملوث يغزو 40 بلداً حول العالم
البيض الملوث يغزو 40 بلداً حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
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استطاع فريق من العلماء تصنيع ما وصف بالبيض النباتي الصديق للبيئة كبديل جيد عن تربية الدجاج من خلال أحد أنواع الفطريات.
وابتكر باحثون في فنلندا أحد البروتينات الأساسية المتواجدة في بياض البيض والتي تعرف باسم "ovalbumin" من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات.
وبحسب المصادر، استطاع العلماء استخلاص هذه البروتينات من فطر يحمل اسم "Trichoderma reesei"، وهو نوع من أنواع الفطريات المعروفة بأنها تسبب تلف الملابس.
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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بروتين "Ovalbumin" يمكن أن ينتج بشكل "أخلاقي" بهدف تصنيع ما يمكن وصفه ببديل البيض أو مسحوق يسمى "Tr-OVA"، ويستخدم كبديل مستدام لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية.
ووجد الباحثون أن مادة "Tr-OVA" قد قللت من متطلبات استخدام الأراضي المستخدمة للتدجين بنسبة 90% تقريبًا والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بإنتاج بيض الدجاج العادي.
وأجرى البحث علماء في جامعة "هلسنكي" بالاشتراك مع مركز البحوث التقنية "VTT" في فنلندا، حيث أكد العلماء في ورشة بحثية أن "إنتاج الألبومين (Ovalbumin) البيضاوي باستخدام فطر Trichoderma reesei يمكن أن يصبح بديلاً مستدامًا لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج".

على الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يولد الألبومين البيضاوي على نطاق تجريبي، إلا أنه لم يتم استكشاف الآثار البيئية للإنتاج على نطاق صناعي وواسع.

من نتائج البحث
الجدير بالذكر أن الاستهلاك العالمي لبروتينات البيض، بلغ في عام 2020، نحو 1.6 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك في السنوات المقبلة، مما يزيد الأمر سوءا.
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