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"غزو الأرانب لموسكو" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
"غزو الأرانب لموسكو" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد تواجد مجموعة من الأرانب في شوارع موسكو المغطاة بالثلوج، في ظاهرة فريدة وغريبة على سكان العاصمة الروسية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:17+0000
2022-01-09T09:17+0000
روسيا
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ونشرت مرأة روسية على مجموعة "Krylatskoye" على فيسبوك مقطع فيديو يوثق ظهور الأرانب في الشتاء القارس مؤكدة أنها تراها للمرة الأولى في الشوارع، وسرعان ما انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب أحد المغردين: "لدينا القنادس والثعالب، وفي كريلاتسكوي هناك غزو للأرانب!".في وقت سابق، أبلغ سكان منطقة موسكو عن غزو الخنازير البرية لشوارع بعض الأحياء.
https://arabic.sputniknews.com/20210905/حيوان-الأيل-يتجول-بحرية-في-شوارع-موسكوفيديو-1050042987.html
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"غزو الأرانب لموسكو" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

09:17 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Michael Probstأرنب
أرنب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
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انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد تواجد مجموعة من الأرانب في شوارع موسكو المغطاة بالثلوج، في ظاهرة فريدة وغريبة على سكان العاصمة الروسية.
ونشرت مرأة روسية على مجموعة "Krylatskoye" على فيسبوك مقطع فيديو يوثق ظهور الأرانب في الشتاء القارس مؤكدة أنها تراها للمرة الأولى في الشوارع، وسرعان ما انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد المغردين: "لدينا القنادس والثعالب، وفي كريلاتسكوي هناك غزو للأرانب!".
في وقت سابق، أبلغ سكان منطقة موسكو عن غزو الخنازير البرية لشوارع بعض الأحياء.
Редкий белый лось в Гуннарскоге, графство Вермланд, Швеция - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
حيوان "الأيل" يتجول بحرية في شوارع موسكو...فيديو
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