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فرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية
فرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية
أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض "منطقة حظر طيران" فوق قلعة وندسور وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:20+0000
2022-01-09T13:20+0000
العالم
بريطانيا
الملكة إليزابيث
قلعة وندسور
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وفقا لصحفية "صانداي" البريطانية، سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز (طائرات دون طيار)، اعتبارا من تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوسا ونشابا إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشرعلى الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".وكانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما قد أمضت معظم أوقاتها خلال العامين الماضيين في شقتها الخاصة هناك بسبب قيود فيروس كورونا.
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العالم, بريطانيا, الملكة إليزابيث, قلعة وندسور

فرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية

13:20 GMT 09.01.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه سيتم فرض "منطقة حظر طيران" فوق قلعة وندسور وسط مخاوف أمنية متزايدة على الملكة إليزابيث الثانية.
وفقا لصحفية "صانداي" البريطانية، سيتم حظر مرور الطائرات المدنية والدرونز (طائرات دون طيار)، اعتبارا من تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني، على ارتفاع 2500 قدم فوق القلعة.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن دخل متطفل يحمل قوسا ونشابا إلى داخل أرض القلعة، كاستجابة لمقطع فيديو نشرعلى الإنترنت في يوم عيد الميلاد بعنوان "اقتل الملكة"، حيث تشير هيئة الطيران المدني إلى أنه من المصلحة العامة فرض هذا الحظر.
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وستتم مراقبة المكان من خلال مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى إمكانية تدخل الطائرات المقاتلة إذا اخترقت أي طائرة المنطقة وفشلت في الاستجابة لتحذيرات الراديو، كما ستُمنح الشرطة التي تحمي القلعة على الأرض على مدار الساعة مزيدا من الصلاحيات لمنع تجول طائرات الدرونز غير القانونية.
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وبحسب الصحيفة، يطلق على لائحة الإجراءات الجديدة اسم "تقييد لوائح الطيران بموجب أمر الملاحة الجوية".
وكانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما قد أمضت معظم أوقاتها خلال العامين الماضيين في شقتها الخاصة هناك بسبب قيود فيروس كورونا.
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