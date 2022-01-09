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فيديو محزن... تعرض لاعب لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري القطري
فيديو محزن... تعرض لاعب لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري القطري
تعرض المالي عثمان كوليبالي، لاعب نادي الوكرة، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الريان في الدوري القطري، أمس السبت، استدعت تدخل الطاقم الطبي لإنقاذ حياته... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:35+0000
2022-01-09T10:35+0000
رياضة
أخبار قطر اليوم
قطر
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وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان، إن المباراة أُلغيت بسبب تعرض كوليبالي لأزمة قلبية خلالها.وأضاف البيان أن حالة اللاعب المالي مستقرة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى.وأوضح أن كوليبالي يخضع حاليا للرعاية الصحية.وحسب البيان، ستسكمل المباراة في وقت لاحق لتبدأ بنفس النتيجة (1-0) لصالح الريان من وقت توقفها.يشار إلى أن كوليبالي يبلغ من العمر 32 عاما وكان قد انتقل من باناثنايكوس اليوناني إلى صفوف الوكرة عام 2019.
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رياضة, أخبار قطر اليوم, قطر

فيديو محزن... تعرض لاعب لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري القطري

10:35 GMT 09.01.2022
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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تعرض المالي عثمان كوليبالي، لاعب نادي الوكرة، لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الريان في الدوري القطري، أمس السبت، استدعت تدخل الطاقم الطبي لإنقاذ حياته وإلغاء المباراة.
وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان، إن المباراة أُلغيت بسبب تعرض كوليبالي لأزمة قلبية خلالها.
وأضاف البيان أن حالة اللاعب المالي مستقرة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى.
وأوضح أن كوليبالي يخضع حاليا للرعاية الصحية.
وحسب البيان، ستسكمل المباراة في وقت لاحق لتبدأ بنفس النتيجة (1-0) لصالح الريان من وقت توقفها.
يشار إلى أن كوليبالي يبلغ من العمر 32 عاما وكان قد انتقل من باناثنايكوس اليوناني إلى صفوف الوكرة عام 2019.
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