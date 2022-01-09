فيديو محزن... تعرض لاعب لأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري القطري

وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان، إن المباراة أُلغيت بسبب تعرض كوليبالي لأزمة قلبية خلالها.وأضاف البيان أن حالة اللاعب المالي مستقرة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى.وأوضح أن كوليبالي يخضع حاليا للرعاية الصحية.وحسب البيان، ستسكمل المباراة في وقت لاحق لتبدأ بنفس النتيجة (1-0) لصالح الريان من وقت توقفها.يشار إلى أن كوليبالي يبلغ من العمر 32 عاما وكان قد انتقل من باناثنايكوس اليوناني إلى صفوف الوكرة عام 2019.
توقف قلب عثمان كوليبالي لاعب الوكرة القطري اليوم بعد أن سقط بهذا الشكل المروع أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما سمعت حديث مسؤول النادي، الرجل في حالة ذهول والله إن قلوبنا لتنفطر مما نرى في ملاعبنا أوقفوا هذا السم إياكم والأطفال pic.twitter.com/V15EYEVFhx