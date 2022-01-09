قطر... القوات الخاصة تحتفل بتخريج دورتي الصاعقة والقفز المظلي

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيه إن "القوات الخاصة المشتركة احتفلت بتخريج دورة القفز المظلي رقم 29 و30 ودورة الصاعقة (أ) و(ب) لمرشحي ضباط الدفعة الـ 17 بكلية أحمد بن محمد العسكرية".ولفت البيان إلى أن الحفل شهد تنفيذ التمرين الختامي للقفز المظلي الذي تضمن استعراض قفز العمليات بالمظلات والقفز الحر، الذي نفذه مدربو القفز.ما هي قدرات القوات البرية القطرية؟يصنف الجيش القطري في المرتبة رقم 82 عالميا ويصل عدد جنوده إلى 17 ألف جندي بينهم 5 آلاف جندي قوات شبه عسكرية والباقي قوات عاملة ولا توجد قوات احتياطية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتضم القوات البرية القطرية 86 دبابة و750 مدرعة و46 مدفعا ذاتي الحركة و12 مدفعا ميدانيا و75 راجمة صواريخ.
احتفلت القوات الخاصة المشتركة في قطر بتخريج دورتي الصاعقة والقفز المظلي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيه إن "القوات الخاصة المشتركة احتفلت بتخريج دورة القفز المظلي رقم 29 و30 ودورة الصاعقة (أ) و(ب) لمرشحي ضباط الدفعة الـ 17 بكلية أحمد بن محمد العسكرية".
القوات الخاصة المشتركة تحتفل بتخريج دورتي الصاعقة والقفز المظلي لمرشحي ضباط الدفعة (17) لكلية أحمد بن محمد العسكرية pic.twitter.com/3VfD2pajLD