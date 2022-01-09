تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/قناة-عبرية-تكشف-أسرارا-عن-لقاء-الملك-عبد-الله-الثاني-وغانتس--1055127819.html
قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس
قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، أن لقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيساهم في تحسين العلاقات بين الأردن... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:33+0000
2022-01-09T11:33+0000
العالم العربي
إسرائيل
الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102837/69/1028376983_0:308:3213:2115_1920x0_80_0_0_efba996dd546a4eb4d487a8bdd928a23.jpg
وأفادت القناة العبرية الـ13، مساء أمس السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية بتحسين العلاقات مع الأردن بعد لقاء غانتس والملك عبد الله، بدعوى أن المملكة مستعدة لتهيئة العلاقات الباردة طوال العقد الماضي، ومحاولة إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها.وأكدت القناة أن الأردن يريد عقد وإجراء المزيد من الاجتماعات العلنية مع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، مدعية أن المملكة معنية بالانضمام إلى شبكة العلاقات الإقليمية التي تدشنها إسرائيل على أساس "الاتفاقات الإبراهيمية".ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التقى الأربعاء الماضي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان لبحث الاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية في أحدث زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ تحسن العلاقات بين الجارتين.وقال بيان للقصر الملكي إن الملك عبد الله "شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية" وأنه لا بديل عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل".ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن بشكل أكبر نحو الالتزام التقليدي بحل الدولتين خفف الضغط على الأردن، الذي يمثل الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكانه البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.وذكر مسؤولون أن إسرائيل عززت في الأشهر الأخيرة إمداداتها من المياه للأردن، كما تجدد الحديث عن مشاريع إقليمية وزيادة حجم التجارة عبر الحدود التي ظلت راكدة لسنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/ملك-الأردن-يستقبل-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-في-عمان-1054969340.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102837/69/1028376983_0:6:3213:2416_1920x0_80_0_0_1435703586a2e41177b8d6208eab1380.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, الأردن

قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس

11:33 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Kayhan Ozerالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اسطنبول، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اسطنبول، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Kayhan Ozer
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، أن لقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيساهم في تحسين العلاقات بين الأردن وإسرائيل.
وأفادت القناة العبرية الـ13، مساء أمس السبت، بأن هناك تقديرات إسرائيلية بتحسين العلاقات مع الأردن بعد لقاء غانتس والملك عبد الله، بدعوى أن المملكة مستعدة لتهيئة العلاقات الباردة طوال العقد الماضي، ومحاولة إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
ملك الأردن يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان
5 يناير, 12:47 GMT
وأكدت القناة أن الأردن يريد عقد وإجراء المزيد من الاجتماعات العلنية مع الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، مدعية أن المملكة معنية بالانضمام إلى شبكة العلاقات الإقليمية التي تدشنها إسرائيل على أساس "الاتفاقات الإبراهيمية".
ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التقى الأربعاء الماضي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان لبحث الاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية في أحدث زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ تحسن العلاقات بين الجارتين.
وقال بيان للقصر الملكي إن الملك عبد الله "شدد خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية" وأنه لا بديل عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل".
ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن بشكل أكبر نحو الالتزام التقليدي بحل الدولتين خفف الضغط على الأردن، الذي يمثل الفلسطينيون نسبة كبيرة من سكانه البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وذكر مسؤولون أن إسرائيل عززت في الأشهر الأخيرة إمداداتها من المياه للأردن، كما تجدد الحديث عن مشاريع إقليمية وزيادة حجم التجارة عبر الحدود التي ظلت راكدة لسنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:29 GMTالطائرات الأمريكية تضيع فرصة ربح 10 ملايين دولار في سوريا
12:25 GMTمركبة تصل إلى "المكعب الغامض" في الجانب المظلم من القمر وتكشف حقيقة... صور وفيديو
12:22 GMTبعد تحريرها من إثيوبيا.. مزارعون سودانيون يحصدون السمسم والذرة في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما
12:20 GMTأديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام
12:18 GMTوزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية
12:16 GMTبصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها
12:13 GMTمحطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات
12:09 GMTالشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور
12:00 GMTسفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه
11:54 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"
11:52 GMTوزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
11:51 GMTوزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب
11:47 GMTالشرطة الأمريكية تزعم عثورها على ضحية خامسة لسفاح "عربة التسوق"‏
11:38 GMTأكثر من 200 قتيل في نيجيريا نتيجة هجمات إرهابية شمال غربي البلاد
11:33 GMTقناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس
11:27 GMT"قطاع الطرق" يطلقون سراح 30 تلميذا بعد 7 أشهر من اختطافهم في نيجيريا
11:22 GMTالسجن عامين لمعارض جزائري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وإهانة الرئيس
11:16 GMTجيش دولة عضوة في "الناتو" يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود
11:10 GMTلغة إضافية.. سخط فرنسي كبير بسبب جوازات السفر الجديدة
11:06 GMTطبيب يكشف عن 5 فوائد لشرب الماء في الشتاء