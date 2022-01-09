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https://arabic.sputniknews.com/20220109/كيت-ميدلتون-كما-لم-تشاهدها-من-قبل-بعد-بلوغها-40-عاما-صور-1055118681.html
كيت ميدلتون كما لم تشاهدها من قبل بعد بلوغها 40 عاما... صور
كيت ميدلتون كما لم تشاهدها من قبل بعد بلوغها 40 عاما... صور
احتفلت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليام، ببلوغها 40 عاما، بخضوعها لجلسة تصوير جديدة ‏لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T07:22+0000
2022-01-09T07:22+0000
العالم
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ونشر الحساب الرسمي لميدلتون، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، واحدة من صور ثلاثة لـ"دوقة كامبريدج"، والتي تظهر فيها بصيغة غير رسمية، والتقطها لها المصور، باولو روفيرسي، الذي تعاون مع عارضات أزياء شهيرات، مثل كيت موس وناعومي كامبل.ووصف روفيرسي تصويره لكيت ميدلتون أنها "لحظة من السعادة الصافية"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأكد أن كيت ميدلتون تمتلك قدرة على زرع الأمل لكل العالم بفضل طاقتها الإيجابية.وقال باولو روفيرسي: "لقد تأثرت باستقبالها الحار والدافئ لي، وبعينيها البراقتين اللتين تعكسان روحها المحبة، وابتسامتها التي تكشف عن كرم قلبها".وفي الصور، ارتدت كيت ميدلتون فستانين من تصميم مصمم الأزياء العالمي، ألكسندر ماكوين، وفي الصورة الملونة الوحيدة، استعانت ميدلتون بأقراط ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بينما في الصورتان باللونين الأبيض والأسود، وضعت أقراطا تخص الأميرة الراحلة ديانا.وستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ40 في احتفالية خاصة مع أسرتها داخل منزلهم الخاص في جزيرة نورفولك ببريطانيا.
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كيت ميدلتون كما لم تشاهدها من قبل بعد بلوغها 40 عاما... صور

07:22 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSIدوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في صور جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ40
دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في صور جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ40 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSI
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احتفلت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليام، ببلوغها 40 عاما، بخضوعها لجلسة تصوير جديدة ‏لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.‏
ونشر الحساب الرسمي لميدلتون، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، واحدة من صور ثلاثة لـ"دوقة كامبريدج"، والتي تظهر فيها بصيغة غير رسمية، والتقطها لها المصور، باولو روفيرسي، الذي تعاون مع عارضات أزياء شهيرات، مثل كيت موس وناعومي كامبل.
ووصف روفيرسي تصويره لكيت ميدلتون أنها "لحظة من السعادة الصافية"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأكد أن كيت ميدلتون تمتلك قدرة على زرع الأمل لكل العالم بفضل طاقتها الإيجابية.
وقال باولو روفيرسي: "لقد تأثرت باستقبالها الحار والدافئ لي، وبعينيها البراقتين اللتين تعكسان روحها المحبة، وابتسامتها التي تكشف عن كرم قلبها".
وفي الصور، ارتدت كيت ميدلتون فستانين من تصميم مصمم الأزياء العالمي، ألكسندر ماكوين، وفي الصورة الملونة الوحيدة، استعانت ميدلتون بأقراط ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بينما في الصورتان باللونين الأبيض والأسود، وضعت أقراطا تخص الأميرة الراحلة ديانا.
وستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ40 في احتفالية خاصة مع أسرتها داخل منزلهم الخاص في جزيرة نورفولك ببريطانيا.
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