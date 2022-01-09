كيت ميدلتون كما لم تشاهدها من قبل بعد بلوغها 40 عاما... صور

ونشر الحساب الرسمي لميدلتون، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، واحدة من صور ثلاثة لـ"دوقة كامبريدج"، والتي تظهر فيها بصيغة غير رسمية، والتقطها لها المصور، باولو روفيرسي، الذي تعاون مع عارضات أزياء شهيرات، مثل كيت موس وناعومي كامبل.ووصف روفيرسي تصويره لكيت ميدلتون أنها "لحظة من السعادة الصافية"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأكد أن كيت ميدلتون تمتلك قدرة على زرع الأمل لكل العالم بفضل طاقتها الإيجابية.وقال باولو روفيرسي: "لقد تأثرت باستقبالها الحار والدافئ لي، وبعينيها البراقتين اللتين تعكسان روحها المحبة، وابتسامتها التي تكشف عن كرم قلبها".وفي الصور، ارتدت كيت ميدلتون فستانين من تصميم مصمم الأزياء العالمي، ألكسندر ماكوين، وفي الصورة الملونة الوحيدة، استعانت ميدلتون بأقراط ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بينما في الصورتان باللونين الأبيض والأسود، وضعت أقراطا تخص الأميرة الراحلة ديانا.وستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ40 في احتفالية خاصة مع أسرتها داخل منزلهم الخاص في جزيرة نورفولك ببريطانيا.
احتفلت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليام، ببلوغها 40 عاما، بخضوعها لجلسة تصوير جديدة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الحساب الرسمي لميدلتون، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الأحد، واحدة من صور ثلاثة لـ"دوقة كامبريدج"، والتي تظهر فيها بصيغة غير رسمية، والتقطها لها المصور، باولو روفيرسي، الذي تعاون مع عارضات أزياء شهيرات، مثل كيت موس وناعومي كامبل.
ووصف روفيرسي تصويره لكيت ميدلتون أنها "لحظة من السعادة الصافية"، بحسب تصريحاته لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأكد أن كيت ميدلتون تمتلك قدرة على زرع الأمل لكل العالم بفضل طاقتها الإيجابية.
وقال باولو روفيرسي: "لقد تأثرت باستقبالها الحار والدافئ لي، وبعينيها البراقتين اللتين تعكسان روحها المحبة، وابتسامتها التي تكشف عن كرم قلبها".
وفي الصور، ارتدت كيت ميدلتون فستانين من تصميم مصمم الأزياء العالمي، ألكسندر ماكوين، وفي الصورة الملونة الوحيدة، استعانت ميدلتون بأقراط ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بينما في الصورتان باللونين الأبيض والأسود، وضعت أقراطا تخص الأميرة الراحلة ديانا.
وستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ40 في احتفالية خاصة مع أسرتها داخل منزلهم الخاص في جزيرة نورفولك ببريطانيا.