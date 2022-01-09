لغة إضافية.. سخط فرنسي كبير بسبب جوازات السفر الجديدة

وذكرت وكالة "euronews" في تقريرها عن ظهور حالة رفض واعتراض في المجتمع الفرنسي بسبب قيام السلطات بإصدار جوازات سفر تحتوي على معلومات باللغة الإنجليزية.وبحسب الوكالة، قام قسم الجوازات في وزارة الداخلية الفرنسية بتعديلات هامة على الجواز ومنها إضافة اللغة الإنكليزية، حيث تم ترجمة حقول "اسم العائلة" و"تاريخ الميلاد" و"تاريخ انتهاء الصلاحية" إلى اللغة الإنجليزية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهل على الفرنسيين عبور الحدود الدولية.وأشارت الوكالة إلى أن أكاديميين فرنسيين ساخطون من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنهم يستعدون لمقضاة الحكومة الفرنسية بسبب هذا القرار معتبرين أن الدستور الفرنسي يقول أن "لغة الجمهورية هي الفرنسية".وفي السياق نفسه، وجهت المرشحة الرئاسية مارين لوبان الشكر للأكاديميين على دفاعهم عن اللغة الفرنسية في مواجهة الغزو المستمر للغة الإنجليزية.
كشفت وكالة أوروبية في تقريرها عن سخط كبير في الأوساط الاجتماعية الفرنسية، وذلك بسبب جوازات السفر الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية في البلاد.
وذكرت وكالة "euronews" في تقريرها عن ظهور حالة رفض واعتراض في المجتمع الفرنسي بسبب قيام السلطات بإصدار جوازات سفر تحتوي على معلومات باللغة الإنجليزية.
وبحسب الوكالة، قام قسم الجوازات في وزارة الداخلية الفرنسية بتعديلات هامة على الجواز ومنها إضافة اللغة الإنكليزية، حيث تم ترجمة حقول "اسم العائلة" و"تاريخ الميلاد" و"تاريخ انتهاء الصلاحية" إلى اللغة الإنجليزية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهل على الفرنسيين عبور الحدود الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن أكاديميين فرنسيين ساخطون من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنهم يستعدون لمقضاة الحكومة الفرنسية بسبب هذا القرار معتبرين أن الدستور الفرنسي يقول أن "لغة الجمهورية هي الفرنسية".
وفي السياق نفسه، وجهت المرشحة الرئاسية مارين لوبان الشكر للأكاديميين على دفاعهم عن اللغة الفرنسية في مواجهة الغزو المستمر للغة الإنجليزية.