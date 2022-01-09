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مايك بومبيو يكشف كيف خسر 41 كيلوغراما في 6 أشهر
مايك بومبيو يكشف كيف خسر 41 كيلوغراما في 6 أشهر
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كيف خسر 90 رطلا (41 كيلوغراما) من وزنه خلال 6 أشهر. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T08:35+0000
2022-01-09T08:35+0000
وزير الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو
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وقال بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إن الأمر بدأ في 14 يونيو/ حزيران 2021، عندما صعد على الميزان ليكتشف أن وزنه اقترب من 300 رطل (136 كيلو غراما) للمرة الأولى في حياته.وأوضح أنه استيقظ في صباح اليوم التالي وقال لزوجته سوزان: "اليوم هو اليوم المنشود".وأضاف: "بدأت في ممارسة تمارين رياضية ليس كل يوم، ولكن تقريبا بشكل شبه يومي، وبدأت أتناول الطعام بطريقة صحيحة، وبدأ الوزن في التراجع".بين بومبيو البالغ من العمر 58 عاما إنه استفاد من في صالة ألعاب رياضية في الدور السفلي بمنزله باستخدام بعض الأوزان "الدمبل" وآلة بيضاوية الشكل.وتابع وزير الخارجية في إدارة دونالد ترامب: "حاولت النزول إلى هناك خمس أو ست مرات في الأسبوع والبقاء فيها لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يستعن بمدرب أو اختصاصي تغذية.وعن الفترة التي اكتسب فيها وزنه الزائد، قال بومبيو إنه بدأ في التزايد عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس كممثل عن كانساس في عام 2010.
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وزير الخارجية الأمريكي, مايك بومبيو

مايك بومبيو يكشف كيف خسر 41 كيلوغراما في 6 أشهر

08:35 GMT 09.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / POOL
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كيف خسر 90 رطلا (41 كيلوغراما) من وزنه خلال 6 أشهر.
وقال بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إن الأمر بدأ في 14 يونيو/ حزيران 2021، عندما صعد على الميزان ليكتشف أن وزنه اقترب من 300 رطل (136 كيلو غراما) للمرة الأولى في حياته.
وأوضح أنه استيقظ في صباح اليوم التالي وقال لزوجته سوزان: "اليوم هو اليوم المنشود".
وأضاف: "بدأت في ممارسة تمارين رياضية ليس كل يوم، ولكن تقريبا بشكل شبه يومي، وبدأت أتناول الطعام بطريقة صحيحة، وبدأ الوزن في التراجع".
بين بومبيو البالغ من العمر 58 عاما إنه استفاد من في صالة ألعاب رياضية في الدور السفلي بمنزله باستخدام بعض الأوزان "الدمبل" وآلة بيضاوية الشكل.
وتابع وزير الخارجية في إدارة دونالد ترامب: "حاولت النزول إلى هناك خمس أو ست مرات في الأسبوع والبقاء فيها لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يستعن بمدرب أو اختصاصي تغذية.
وعن الفترة التي اكتسب فيها وزنه الزائد، قال بومبيو إنه بدأ في التزايد عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس كممثل عن كانساس في عام 2010.
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