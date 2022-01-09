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ما حقيقة عدم قبول المستشفيات اللبنانية دخول "عناصر الأمن الداخلي" بسبب عدم تسديد مستحقاتهم؟
ما حقيقة عدم قبول المستشفيات اللبنانية دخول "عناصر الأمن الداخلي" بسبب عدم تسديد مستحقاتهم؟
هل باتت المستشفيات اللبنانية لا تقبل دخول عناصر قوى الأمن الداخلي إليها، بسبب عدم تسديد المستحقات الواجبة عليهم؟ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:30+0000
2022-01-09T14:30+0000
الأمن
لبنان
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نقابة المستشفيات اللبنانية تصدر بيانا تؤكد فيه الأمر، وتعتبره دليلا على "انهيار الدولة"، حسب تعبير البيان الذي نشره موقع النشرة.وقالت: "من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرّض له عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ من صعوبة في الدخول الى المستشفيات"، مؤكدة أن "معظم المستشفيات باتت تتجنّب قبولهم مؤخرًا، بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية".واعتبرت النقابة هذا الوضع "خطيرا"، وتساءلت: "كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، في حين أن أمنهم الصحّي غير مضمون؟".ولفتت إلى أن "هذا الأمر سوف يؤدي حتمًا الى تشنّجات، ومشاكل لا تُحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرّر في مستشفيات عدة".وناشد بيان نقابة المستشفيات المسؤولين بالتدخل لتوفير الأموال اللازمة لتأمين المستحقات.وقال: "نناشد كلا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، ووزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، العمل فورًا لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لأفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة".
https://arabic.sputniknews.com/20210810/مستشفيات-لبنان-بخطر-مع-استفحال-أزمة-المحروقات--1049812336.html
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الأمن, لبنان

ما حقيقة عدم قبول المستشفيات اللبنانية دخول "عناصر الأمن الداخلي" بسبب عدم تسديد مستحقاتهم؟

14:30 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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هل باتت المستشفيات اللبنانية لا تقبل دخول عناصر قوى الأمن الداخلي إليها، بسبب عدم تسديد المستحقات الواجبة عليهم؟
نقابة المستشفيات اللبنانية تصدر بيانا تؤكد فيه الأمر، وتعتبره دليلا على "انهيار الدولة"، حسب تعبير البيان الذي نشره موقع النشرة.
مستشفى رفيق الحريري في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2021
مستشفيات لبنان في خطر مع استفحال أزمة المحروقات
10 أغسطس 2021, 14:23 GMT
وقالت: "من أخطر مظاهر الانهيار في الدولة، ما يتعرّض له عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ من صعوبة في الدخول الى المستشفيات"، مؤكدة أن "معظم المستشفيات باتت تتجنّب قبولهم مؤخرًا، بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية".
واعتبرت النقابة هذا الوضع "خطيرا"، وتساءلت: "كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم، في حين أن أمنهم الصحّي غير مضمون؟".
ولفتت إلى أن "هذا الأمر سوف يؤدي حتمًا الى تشنّجات، ومشاكل لا تُحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرّر في مستشفيات عدة".
وناشد بيان نقابة المستشفيات المسؤولين بالتدخل لتوفير الأموال اللازمة لتأمين المستحقات.
وقال: "نناشد كلا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، ووزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، العمل فورًا لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لأفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة".
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