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https://arabic.sputniknews.com/20220109/متحدث-الرئيس-الكازاخستاني-السابق-نزارباييف-سلم-طواعية-منصب-رئيس-مجلس-الأمن-إلى-توكاييف-1055117980.html
متحدث: الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف سلم طواعية منصب رئيس مجلس الأمن إلى توكاييف
متحدث: الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف سلم طواعية منصب رئيس مجلس الأمن إلى توكاييف
قال السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، أيدوس أوكباي، إن الرئيس السابق لكازاخستان قرر بنفسه نقل منصب رئيس مجلس الأمن إلى الرئيس... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:48+0000
2022-01-09T06:48+0000
العالم
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وقال أوكباي: "انتشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عدد كبير من الشائعات الكاذبة والسجلات الاستفزازية عن الرئيس السابق. وفي الظروف الحالية نعتبر هذا النوع من النشاط محاولة لزعزعة الوضع السياسي وتقويض الأسس الدستورية للدولة".ووفقا له، فإن نزارباييف موجود في العاصمة نور سلطان ويقدم الدعم لتوكاييف.وأضاف أن نزارباييف وتوكاييف "كانا دائما" على نفس الجانب من الجبهة.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية من مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-مهام-وحدات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-لحماية-المنشآت-والمطارات-1055116983.html
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العالم

متحدث: الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف سلم طواعية منصب رئيس مجلس الأمن إلى توكاييف

06:48 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورنور سلطان نزارباييف
نور سلطان نزارباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، أيدوس أوكباي، إن الرئيس السابق لكازاخستان قرر بنفسه نقل منصب رئيس مجلس الأمن إلى الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.
وقال أوكباي: "انتشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عدد كبير من الشائعات الكاذبة والسجلات الاستفزازية عن الرئيس السابق. وفي الظروف الحالية نعتبر هذا النوع من النشاط محاولة لزعزعة الوضع السياسي وتقويض الأسس الدستورية للدولة".
ووفقا له، فإن نزارباييف موجود في العاصمة نور سلطان ويقدم الدعم لتوكاييف.
وأضاف: "ومع ذلك، كان الوضع صعبًا للغاية، وبالتالي قرر بنفسه نقل منصب رئيس مجلس الأمن إلى الرئيس الحالي، لأنه كان يدرك جيدًا أن أعمال الشغب والإرهاب تتطلب استجابة سريعة وقاسية لا هوادة فيها من قيادة البلاد".
وأضاف أن نزارباييف وتوكاييف "كانا دائما" على نفس الجانب من الجبهة.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية من مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
05:13 GMT
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".
وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".
وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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