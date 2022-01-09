https://arabic.sputniknews.com/20220109/مجلة-بكين-سخرت-من-أمريكا-بتصنيع-أول-نفق-هوائي-فرط-صوتي-في-العالم-صور-وفيديو---1055150512.html

مجلة: بكين سخرت من أمريكا بتصنيع أول "نفق هوائي" فرط صوتي في العالم... صور وفيديو

مجلة: بكين سخرت من أمريكا بتصنيع أول "نفق هوائي" فرط صوتي في العالم... صور وفيديو

اعتبرت وسائل إعلام متخصصة بالسلاح أن الصين سخرت من أمريكا بعد نجاحها بتصنيع أول نفق هوائي في العالم تفوق سرعته سرعة الصوت. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T19:54+0000

2022-01-09T19:54+0000

2022-01-09T19:54+0000

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102503/28/1025032865_0:220:3069:1946_1920x0_80_0_0_4e7383cb034859712794cd73a7d4779e.jpg

خطت الصين خطوات كبيرة وسباقة، في نهاية العام الماضي، باختبار وتطوير تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت، حيث أطلقت صاروخا فرط صوتيا حلّق حول العالم تسبب بحدوث صدمة في أرجاء البنتاغون.وبحسب مجلة "eurasiantimes" المتخصصة بالشؤون العسكرية، كشفت بكين لاحقا عن طائرة انزلاقية صغيرة دون طيار أطلقت ذخيرة في بحر الصين الجنوبي.وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من أن الصين ادعت بتفوقها على منافستها "اللدودة" أمريكا، إلا أنها لم تكتف بذلك، حيث نجح العلماء الصينيون بتحقيق نجاح جديد في هذا المجال.وتحفّظ العلماء على ذكر مكان المنشأة واسمها، لكن المعلومات تشير إلى أنها لعبت دورا مهما في برنامج الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الصين من خلال كشف الأخطاء والمشاكل الهندسية والتقنية في الاختبارات الأرضية قبل التجربة العملية وإرسال الصاروخ إلى الفضاء، وساهم أيضا بنجاح عملية الإطلاق من أول مرة، الأمر الذي شكل صدمة لدى واشنطن.وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق، نجاح "المحرك المعجزة" الذي كان من المتوقع أن يساعدها في تسريع وتيرة الإنتاج الواسع النطاق للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بتكلفة منخفضة نسبيا.بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على بناء نفق هوائي جديد " JF-22" فائق السرعة ومتقدم يمكنه محاكاة سرعات تصل إلى 30 ماخ (30 ضعف سرعة الصوت)، ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول هذا العام، حيث تسهم بطوير الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بالإضافة إلى الأسلحة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم