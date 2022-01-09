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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مجلس-الفيدرالية-الروسي-هدف-الأحداث-في-كازاخستان-خلق-بؤر-توتر-على-حدودنا--1055139371.html
مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
أعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أن موسكو لا تمتلك أي أسباب تدعوها للرضا عما يحدث... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:18+0000
2022-01-09T15:18+0000
روسيا
كازاخستان
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قال كليموف في لقاء مع وكالة "فان" الروسية: "لقد حذرنا العديد من زملائنا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي من أننا، في لجنة حماية سيادة الدولة، نتلقى معلومات حول محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية".وتابع السيناتور الروسي قائلا: "طلبنا أن تؤخذ هذه المعلومات على محمل الجد! ومع ذلك، كان رد فعل الجميع مختلفا"، على حد تعبيره.ونوه السيناتور الروسي إلى أنه في الوقت الحالي، "ظهرت الكثير (من المؤشرات) على السطح وهناك احتمال لحدوث انقلاب في كازاخستان"، معبرا عن استعداده لتكرار الأطروحات التي حذر منها سابقا مرة أخرى.واعتبرت وكالة "فان" في أحد محاورها أن التحريض على أعمال الشغب في كازاخستان، يمكن أن يكون قد حدث في الوقت الحالي من قبل بعض القوى التي تريد التأثير على عملية التفاوض بين الدبلوماسيين الروس والغربيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/رئيس-كازاخستان-يعلن-عن-تغييرات-حكومية-الثلاثاء-المقبل-1055137756.html
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روسيا, كازاخستان

مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا

15:18 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو 2020
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أن موسكو لا تمتلك أي أسباب تدعوها للرضا عما يحدث في كازاخستان، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأحداث خلق بؤر توتر على حدود روسيا.
قال كليموف في لقاء مع وكالة "فان" الروسية: "لقد حذرنا العديد من زملائنا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي من أننا، في لجنة حماية سيادة الدولة، نتلقى معلومات حول محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية".
وتابع السيناتور الروسي قائلا: "طلبنا أن تؤخذ هذه المعلومات على محمل الجد! ومع ذلك، كان رد فعل الجميع مختلفا"، على حد تعبيره.
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ونوه السيناتور الروسي إلى أنه في الوقت الحالي، "ظهرت الكثير (من المؤشرات) على السطح وهناك احتمال لحدوث انقلاب في كازاخستان"، معبرا عن استعداده لتكرار الأطروحات التي حذر منها سابقا مرة أخرى.

في كازاخستان وليس هناك فقط، بل في جميع أنحاء بلدنا، هناك متطلبات (تحركات) مسبقة لتنفيذ مثل هذه الخطط، لأن هدف الغرب هو خلق بؤر توتر على حدود روسيا... وهم حتى لا يخفون ذلك!.

أندريه كليموف
رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي
واعتبرت وكالة "فان" في أحد محاورها أن التحريض على أعمال الشغب في كازاخستان، يمكن أن يكون قد حدث في الوقت الحالي من قبل بعض القوى التي تريد التأثير على عملية التفاوض بين الدبلوماسيين الروس والغربيين.
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