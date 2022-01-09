https://arabic.sputniknews.com/20220109/مجلس-الفيدرالية-الروسي-هدف-الأحداث-في-كازاخستان-خلق-بؤر-توتر-على-حدودنا--1055139371.html

مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا

مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا

أعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أن موسكو لا تمتلك أي أسباب تدعوها للرضا عما يحدث... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T15:18+0000

2022-01-09T15:18+0000

2022-01-09T15:18+0000

روسيا

كازاخستان

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قال كليموف في لقاء مع وكالة "فان" الروسية: "لقد حذرنا العديد من زملائنا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي من أننا، في لجنة حماية سيادة الدولة، نتلقى معلومات حول محاولات التدخل في شؤونهم الداخلية".وتابع السيناتور الروسي قائلا: "طلبنا أن تؤخذ هذه المعلومات على محمل الجد! ومع ذلك، كان رد فعل الجميع مختلفا"، على حد تعبيره.ونوه السيناتور الروسي إلى أنه في الوقت الحالي، "ظهرت الكثير (من المؤشرات) على السطح وهناك احتمال لحدوث انقلاب في كازاخستان"، معبرا عن استعداده لتكرار الأطروحات التي حذر منها سابقا مرة أخرى.واعتبرت وكالة "فان" في أحد محاورها أن التحريض على أعمال الشغب في كازاخستان، يمكن أن يكون قد حدث في الوقت الحالي من قبل بعض القوى التي تريد التأثير على عملية التفاوض بين الدبلوماسيين الروس والغربيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/رئيس-كازاخستان-يعلن-عن-تغييرات-حكومية-الثلاثاء-المقبل-1055137756.html

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