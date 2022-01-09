تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/محطة-بوشهر-الإيرانية-النووية-تستأنف-إنتاج-الكهرباء-اليوم-بعد-انتهاء-الإصلاحات-1055129284.html
محطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات
محطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات
أعلن الناطق باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجار التشغيل اليوم لاستئناف إنتاج الكهرباء. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:13+0000
2022-01-09T12:13+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103220/35/1032203519_0:168:2200:1406_1920x0_80_0_0_7ffe5e616cfa2ac71d2056f0caabbfac.jpg
وقال مشهدي للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إنه تم "الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجاري بدء التشغيل".وأضاف أنه "من المتوقع أن تكون محطة توليد الكهرباء في بوشهر التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 1000 ميغاواط قيد الإنتاج اليوم".وجدير بالذكر أن محطة بوشهر تعرضت لـ "عطل تقني" في يونيو/حزيران الماضي قبل أن تعاود المحطة العمل ويعاد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، بعد نحو أسبوعين من التوقف.وأفاد التليفزيون الإيراني في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بأن حريقا ضخما اندلع في المنصة 16 بحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، تسبب في وقف الإنتاج فيها، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وذلك في ضوء استمرار سلسلة من الانفجارات والحرائق التي تقع بالمنشآت الصناعية والنفطية في البلاد مؤخرا.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الشركة العاملة على استحصال المشتقات النفطية في حقل "بارس" الجنوبي، أن "تسربا في الغاز تسبب في نشوب هذا الحريق بالحقل الواقع بمدينة بوشهر جنوب إيران".وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وبمنشآت كهرباء وطاقة.هذا وتذكر وسائل إعلام إيرانية دائما، أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103220/35/1032203519_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_8a057f30bf6d70f8e9e07dae1e314fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران

محطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات

12:13 GMT 09.01.2022
© REUTERS / STRINGERمحطة بوشهر النووية الإيرانية
محطة بوشهر النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
أعلن الناطق باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجار التشغيل اليوم لاستئناف إنتاج الكهرباء.
وقال مشهدي للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إنه تم "الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجاري بدء التشغيل".
وأضاف أنه "من المتوقع أن تكون محطة توليد الكهرباء في بوشهر التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 1000 ميغاواط قيد الإنتاج اليوم".

وجدير بالذكر أن محطة بوشهر تعرضت لـ "عطل تقني" في يونيو/حزيران الماضي قبل أن تعاود المحطة العمل ويعاد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، بعد نحو أسبوعين من التوقف.

وأفاد التليفزيون الإيراني في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بأن حريقا ضخما اندلع في المنصة 16 بحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، تسبب في وقف الإنتاج فيها، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وذلك في ضوء استمرار سلسلة من الانفجارات والحرائق التي تقع بالمنشآت الصناعية والنفطية في البلاد مؤخرا.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الشركة العاملة على استحصال المشتقات النفطية في حقل "بارس" الجنوبي، أن "تسربا في الغاز تسبب في نشوب هذا الحريق بالحقل الواقع بمدينة بوشهر جنوب إيران".

وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وبمنشآت كهرباء وطاقة.

هذا وتذكر وسائل إعلام إيرانية دائما، أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:29 GMTالطائرات الأمريكية تضيع فرصة ربح 10 ملايين دولار في سوريا
12:25 GMTمركبة تصل إلى "المكعب الغامض" في الجانب المظلم من القمر وتكشف حقيقة... صور وفيديو
12:22 GMTبعد تحريرها من إثيوبيا.. مزارعون سودانيون يحصدون السمسم والذرة في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما
12:20 GMTأديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام
12:18 GMTوزير الصحة اللبناني: الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية
12:16 GMTبصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها
12:13 GMTمحطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات
12:09 GMTالشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور
12:00 GMTسفير إسرائيل لدى البحرين: نستورد الألومنيوم من المملكة ونتعاون في تقنيات المياه
11:54 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"
11:52 GMTوزيرة الدفاع الألمانية تزور العراق
11:51 GMTوزارة الصحة الكازاخستانية تعلن مقتل 164 شخصا في أعمال الشغب
11:47 GMTالشرطة الأمريكية تزعم عثورها على ضحية خامسة لسفاح "عربة التسوق"‏
11:38 GMTأكثر من 200 قتيل في نيجيريا نتيجة هجمات إرهابية شمال غربي البلاد
11:33 GMTقناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس
11:27 GMT"قطاع الطرق" يطلقون سراح 30 تلميذا بعد 7 أشهر من اختطافهم في نيجيريا
11:22 GMTالسجن عامين لمعارض جزائري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وإهانة الرئيس
11:16 GMTجيش دولة عضوة في "الناتو" يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود
11:10 GMTلغة إضافية.. سخط فرنسي كبير بسبب جوازات السفر الجديدة
11:06 GMTطبيب يكشف عن 5 فوائد لشرب الماء في الشتاء