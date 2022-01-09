https://arabic.sputniknews.com/20220109/محطة-بوشهر-الإيرانية-النووية-تستأنف-إنتاج-الكهرباء-اليوم-بعد-انتهاء-الإصلاحات-1055129284.html

محطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات

محطة بوشهر الإيرانية النووية تستأنف إنتاج الكهرباء اليوم بعد انتهاء الإصلاحات

أعلن الناطق باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجار التشغيل اليوم لاستئناف إنتاج الكهرباء. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T12:13+0000

2022-01-09T12:13+0000

2022-01-09T12:13+0000

إيران

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وقال مشهدي للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إنه تم "الانتهاء من إصلاحات محطة بوشهر للطاقة النووية وجاري بدء التشغيل".وأضاف أنه "من المتوقع أن تكون محطة توليد الكهرباء في بوشهر التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 1000 ميغاواط قيد الإنتاج اليوم".وجدير بالذكر أن محطة بوشهر تعرضت لـ "عطل تقني" في يونيو/حزيران الماضي قبل أن تعاود المحطة العمل ويعاد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، بعد نحو أسبوعين من التوقف.وأفاد التليفزيون الإيراني في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بأن حريقا ضخما اندلع في المنصة 16 بحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، تسبب في وقف الإنتاج فيها، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وذلك في ضوء استمرار سلسلة من الانفجارات والحرائق التي تقع بالمنشآت الصناعية والنفطية في البلاد مؤخرا.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الشركة العاملة على استحصال المشتقات النفطية في حقل "بارس" الجنوبي، أن "تسربا في الغاز تسبب في نشوب هذا الحريق بالحقل الواقع بمدينة بوشهر جنوب إيران".وشهدت مناطق ومحافظات عدة في الجمهورية الإسلامية، منذ العام الماضي، حرائق وانفجارات، قرب مواقع عسكرية وبمنشآت كهرباء وطاقة.هذا وتذكر وسائل إعلام إيرانية دائما، أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة نطنز النووية.

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إيران