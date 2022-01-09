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https://arabic.sputniknews.com/20220109/محكمة-إسرائيلية-ترفض-طلبا-لنتنياهو-1055132602.html
محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو
محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محكمة إسرائيلية رفضت طلبا لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:17+0000
2022-01-09T13:17+0000
إسرائيل
عالم
بنيامين نتنياهو
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو وزوجته سارة، وابنهما يائير ذهبا إلى محكمة الصلح في تل أبيب لتقديم طلب تأجيل جلسة القضية التي رفعوها ضد رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت.وأفاد الموقع بأن أسرة نتنياهو تعللت بهذا الطلب إلى عدم التأجيل أو عدم الحضور، أو الحضور "أونلاين" أمام المحكمة التي ستنظر في القضية نفسها، غدا الاثنين، بدعوى التخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.ورفض القاضي عاميت ياريف، نائب رئيس محكمة الصلح في تل أبيب طلب عائلة نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، بدعوى أنه كان يفترض التقدم بمثل هذا الطلب قبل عدة أيام، وليس قبل النظر في القضية بـ 24 ساعة فقط.وشدد القاضي الإسرائيلي على ضرورة حضور عائلة نتنياهو، حضوريا، وليس عن بعد "أونلاين" موضحا أن الجلسة ستعقد في موعدها بحسب إجراءات وإرشادات وزارة الصحة في البلاد.ويشار إلى أن إيهود أولمرت قد شنّ هجوما على نتنياهو وأسرته، واتهمه بالكذب والإضرار بأمن إسرائيل، بدعوى أنه بحاجة إلى مصحة عقلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رغم-مطالبته-بتمديدها-رفع-الحراسة-عن-أسرة-نتنياهو-غدا-1053842138.html
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إسرائيل, عالم, بنيامين نتنياهو

محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو

13:17 GMT 09.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOبنيامين نتنياهو وزوجته سارة
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محكمة إسرائيلية رفضت طلبا لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو وزوجته سارة، وابنهما يائير ذهبا إلى محكمة الصلح في تل أبيب لتقديم طلب تأجيل جلسة القضية التي رفعوها ضد رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت.
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وأفاد الموقع بأن أسرة نتنياهو تعللت بهذا الطلب إلى عدم التأجيل أو عدم الحضور، أو الحضور "أونلاين" أمام المحكمة التي ستنظر في القضية نفسها، غدا الاثنين، بدعوى التخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.
ورفض القاضي عاميت ياريف، نائب رئيس محكمة الصلح في تل أبيب طلب عائلة نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، بدعوى أنه كان يفترض التقدم بمثل هذا الطلب قبل عدة أيام، وليس قبل النظر في القضية بـ 24 ساعة فقط.
وشدد القاضي الإسرائيلي على ضرورة حضور عائلة نتنياهو، حضوريا، وليس عن بعد "أونلاين" موضحا أن الجلسة ستعقد في موعدها بحسب إجراءات وإرشادات وزارة الصحة في البلاد.
ويشار إلى أن إيهود أولمرت قد شنّ هجوما على نتنياهو وأسرته، واتهمه بالكذب والإضرار بأمن إسرائيل، بدعوى أنه بحاجة إلى مصحة عقلية.
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