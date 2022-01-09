https://arabic.sputniknews.com/20220109/مسؤول-إسرائيلي-نعيش-في-سفينة-غارقة-1055128630.html

مسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"

مسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"

شبه مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، ما يجري في بلاده هذه الآونة بحالة من العيش في "سفينة غارقة". 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T11:54+0000

2022-01-09T11:54+0000

2022-01-09T11:54+0000

العالم العربي

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048942664_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_95612666ce4b440fc3041059ab5eb52c.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن ران إيريز، نقيب المعلمين الإسرائيليين أن نظام التعليم في بلاده يعيش حالة من الفوضى الشاملة، وبأن إسرائيل تسير مثل السفينة "الغارقة".وذكر إيريز أن التعليم في إسرائيل في حالة من الفوضى، والغرق في سفينة، خاصة وأنه لا يوجد شخص واحد أو قائد واحد لنظام التعليم في إسرائيل، مشددا على أن الفوضى لا تزال قائمة في بلاده.وأوضح إيريز أن إسرائيل تعيش فيما يشبه السفينة الغارقة ولم ينجح الربان في إنقاذها، بدعوى أن كل فرد يحاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية.ويذكر أن ران إيريز، نقيب المعلمين الإسرائيليين، قد أشار قبل يومين، إلى أن وضع بلاده لا يطاق، مؤكدا أنه خلال حرب يونيو/حزيران للعام 1967، أو حرب "الأيام الستة" كما يطلق عليها في إسرائيل، لم يجر ما يجري الآن في البلاد.وأفاد ران إيريز بأنه خلال حرب الأيام الستة كان هناك قائد واحد وشخص واحد يقود البلاد خلال الحرب، آنذاك، ولكن اليوم لا أحد يقود مسيرة التعليم في إسرائيل، مشيرا إلى وجود العديد من الآراء ولكنها تدل على عدم ثقة في النظام التعليمي في إسرائيل.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن حالة الآراء الكثيرة التي تسود بلاده في نظام التعليم تعني سريان حالة من الفوضى المستمرة في إسرائيل، حالة تربوية وتعليمية لم يسبق لها مثيل من قبل.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل