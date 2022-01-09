مسؤول إسرائيلي: نعيش في "سفينة غارقة"
© AFP 2021 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
شبه مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، ما يجري في بلاده هذه الآونة بحالة من العيش في "سفينة غارقة".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن ران إيريز، نقيب المعلمين الإسرائيليين أن نظام التعليم في بلاده يعيش حالة من الفوضى الشاملة، وبأن إسرائيل تسير مثل السفينة "الغارقة".
רן ארז, יו"ר ארגון המורים, מתנגד אצל @amirivgi למדיניות החדשה במערכת החינוך: "הכאוס נשאר. כמו בספינה טובעת שהימאים לא מצליחים להציל אותה ורב החובל אומר 'כל אחד לנפשו' - הטילו את האחריות על המנהלים והם צריכים להסתדר לבד. דורשים שהבדיקות יהיו בביה"ס, גם למורים וגם לתלמידים"— גלצ (@GLZRadio) January 9, 2022
وذكر إيريز أن التعليم في إسرائيل في حالة من الفوضى، والغرق في سفينة، خاصة وأنه لا يوجد شخص واحد أو قائد واحد لنظام التعليم في إسرائيل، مشددا على أن الفوضى لا تزال قائمة في بلاده.
وأوضح إيريز أن إسرائيل تعيش فيما يشبه السفينة الغارقة ولم ينجح الربان في إنقاذها، بدعوى أن كل فرد يحاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية.
ويذكر أن ران إيريز، نقيب المعلمين الإسرائيليين، قد أشار قبل يومين، إلى أن وضع بلاده لا يطاق، مؤكدا أنه خلال حرب يونيو/حزيران للعام 1967، أو حرب "الأيام الستة" كما يطلق عليها في إسرائيل، لم يجر ما يجري الآن في البلاد.
יו"ר ארגון המורים רן ארז ל-@lirankog ו-@perez_esty על המצב במערכת החינוך: "אנחנו בכאוס, אנדרלמוסיה ואנרכיה, אין לנו מפקד אחד במערכת החינוך. כל אחד לעצמו. זה מצב בלתי נסבל. מורים עובדים כפול - פרונטלית ודיגיטלית, המנהלים הפכו לש"ג, אומרים להם - ביקשת אוטונומיה? תנהל"#בחציהיום— כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2022
وأفاد ران إيريز بأنه خلال حرب الأيام الستة كان هناك قائد واحد وشخص واحد يقود البلاد خلال الحرب، آنذاك، ولكن اليوم لا أحد يقود مسيرة التعليم في إسرائيل، مشيرا إلى وجود العديد من الآراء ولكنها تدل على عدم ثقة في النظام التعليمي في إسرائيل.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن حالة الآراء الكثيرة التي تسود بلاده في نظام التعليم تعني سريان حالة من الفوضى المستمرة في إسرائيل، حالة تربوية وتعليمية لم يسبق لها مثيل من قبل.