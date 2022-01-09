https://arabic.sputniknews.com/20220109/مسبار-ناسا-الجوال-يتوقف-عن-جمع-صخور-من-المريخ-بسبب-تحطم-جزئي-1055124296.html

مسبار "ناسا" الجوال يتوقف عن جمع صخور من المريخ بسبب تحطم جزئي

مسبار "ناسا" الجوال يتوقف عن جمع صخور من المريخ بسبب تحطم جزئي

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية توقف مسبارها الجوال "بيرسيفرانس" عن تجميع عينات الصخور على ‏سطح كوكب المريح، بعد تعرضه لتحطم.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت "ناسا" في بيان لها عبر موقعها الرسمي بأن العربة الجوالة توقفت عن تخزين عينات الصخور مؤقتا، بعد أن أدى التحطم جزئيا إلى حظر دائري البت (الجهاز الذي يخزن لقم الثقب ويمرر أنابيب العينات للمعالجة الداخلية).وتعرضت العربة الجوالة للحطام في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن كان على فريق المهمة الانتظار حتى 6 يناير/ كانون الثاني الجاري لإرسال أمر لاستخراج لقمة الحفر، وفك ذراع الروبوت من الكاروسيل، والتقاط الصور للتحقق مما حدث.وتعتقد وكالة "ناسا" أن العوائق عبارة عن حصى سقطت من أنبوب العينة عند إسقاط لقمة الحفر، مما يمنع هذا الجزء من الجلوس بشكل مرتب في الكاروسيل.وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الفريق لإزالة الحطام من مسبار "بيرسيفرانس"، وسيستغرق المشغلين بعض الوقت للتخلص من الحصى وإزالتها "بطريقة منظمة".

https://arabic.sputniknews.com/20210808/مسبار-ناسا-الجوال-يفشل-في-جمع-أول-عينة-من-صخور-المريخ-1049795102.html

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