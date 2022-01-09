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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مشروب-شعبي-يقلل-خطر-الإصابة-بسرطان-الكبد-بنسبة-40-1055149155.html
مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%
مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%
ربط العلماء مشروبا دافئا شائعا بتخفيض مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40 في المئة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:37+0000
2022-01-09T18:37+0000
القهوة
الكبد
صحة
سرطان الكبد
فوائد القهوة
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ووجدت دراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأشخاص الذين يشربون أي كمية من القهوة يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، بحسب "إكسبريس".وفي الماضي، قامت مجموعات بحثية مختلفة بفحص الارتباط بين القهوة وتقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، وأصدرت بيانات متضاربة حول أفضل كمية من القهوة يمكن تناولها كل يوم.ولاحقا، اتفق العلماء بعد دراسات أخرى متعددة على أن تناول المزيد من القهوة (بين كوبين وثلاثة أكواب يوميا) ينتج عنه تأثير أقوى.مع ذلك، تبقى الآلية الدقيقة غير مفهومة، لكن الطريقة التي تنتج بها الجرعات الكبيرة تأثيرا أقوى تدعم الاعتقاد بأن القهوة تنتج بعض التأثير الوقائي.وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقسيم بياناتهم وفقا لكمية القهوة المستهلكة يوميا، حيث ارتبط تناول فنجان قهوة يومي بخطر إصابة أقل بـ 20%.يُعتقد على نطاق واسع أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية مضادة للأكسدة يمكنها مقاومة الالتهاب.إلا أن ما يؤخذ على هذا البحث هو أنه لا يأخذ في الحسبان الأنواع المختلفة من سرطان الكبد التي يمكن أن تنشأ.أحد أكثر عوامل الخطر شيوعا للإصابة بسرطان الكبد على مستوى العالم هو التهاب الكبد الوبائي، وهو عدوى فيروسية تسبب التهابا في العضو.قد تدرس الأبحاث المستقبلية ارتباط القهوة بأنواع أكثر تحديدا من سرطان الكبد، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين فهمنا للآلية.إلا أن كبير أطباء مستشفى موسكو رقم 71، ألكسندر مياسنيكوف، كان قد كشف أن التناول المنتظم للقهوة يمكن أن يمنع التهاب الكبد بدلا من أن يتطور إلى تليف الكبد وتليف الكبد إلى سرطان.
https://arabic.sputniknews.com/20210622/دراسة-تكشف-فائدة-مذهلة-لشرب-القهوة-يوميا-1049323616.html
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القهوة, الكبد, صحة, سرطان الكبد, فوائد القهوة

مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%

18:37 GMT 09.01.2022
© Photo / Pixabay/derneuemannألم أسفل البطن عند الرجال
ألم أسفل البطن عند الرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Photo / Pixabay/derneuemann
تابعنا عبر
ربط العلماء مشروبا دافئا شائعا بتخفيض مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40 في المئة.
ووجدت دراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأشخاص الذين يشربون أي كمية من القهوة يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، بحسب "إكسبريس".
وفي الماضي، قامت مجموعات بحثية مختلفة بفحص الارتباط بين القهوة وتقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، وأصدرت بيانات متضاربة حول أفضل كمية من القهوة يمكن تناولها كل يوم.
ولاحقا، اتفق العلماء بعد دراسات أخرى متعددة على أن تناول المزيد من القهوة (بين كوبين وثلاثة أكواب يوميا) ينتج عنه تأثير أقوى.
مع ذلك، تبقى الآلية الدقيقة غير مفهومة، لكن الطريقة التي تنتج بها الجرعات الكبيرة تأثيرا أقوى تدعم الاعتقاد بأن القهوة تنتج بعض التأثير الوقائي.
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دراسة تكشف "فائدة مذهلة" لشرب القهوة يوميا
22 يونيو 2021, 09:34 GMT
وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقسيم بياناتهم وفقا لكمية القهوة المستهلكة يوميا، حيث ارتبط تناول فنجان قهوة يومي بخطر إصابة أقل بـ 20%.
يُعتقد على نطاق واسع أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية مضادة للأكسدة يمكنها مقاومة الالتهاب.
إلا أن ما يؤخذ على هذا البحث هو أنه لا يأخذ في الحسبان الأنواع المختلفة من سرطان الكبد التي يمكن أن تنشأ.
أحد أكثر عوامل الخطر شيوعا للإصابة بسرطان الكبد على مستوى العالم هو التهاب الكبد الوبائي، وهو عدوى فيروسية تسبب التهابا في العضو.
قد تدرس الأبحاث المستقبلية ارتباط القهوة بأنواع أكثر تحديدا من سرطان الكبد، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين فهمنا للآلية.
إلا أن كبير أطباء مستشفى موسكو رقم 71، ألكسندر مياسنيكوف، كان قد كشف أن التناول المنتظم للقهوة يمكن أن يمنع التهاب الكبد بدلا من أن يتطور إلى تليف الكبد وتليف الكبد إلى سرطان.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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