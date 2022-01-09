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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-وزير-الخارجية-المصري-سامح-شكري-بكورونا-1055155233.html
بعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته للعمل عن بعد
بعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته للعمل عن بعد
أكدت مصادر مطلعة، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كورونا المستجد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T22:59+0000
2022-01-09T22:59+0000
2022-01-09T23:05+0000
سامح شكري
فيروس كورونا
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وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن حالة شكري مستقرة ولا يعاني من أي أعراض خطيرة.وأشارت المصادر إلى الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سامح شكري, فيروس كورونا
بعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته للعمل عن بعد
22:59 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 09.01.2022)
أكدت مصادر مطلعة، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن حالة شكري مستقرة ولا يعاني من أي أعراض خطيرة.
وأشارت المصادر إلى الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.