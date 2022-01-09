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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مصر-مصدر-يوضح-سبب-خروج-عربات-قطار-مطروح-عن-مسارها-1055150022.html
مصر... مصدر يوضح سبب خروج عربات قطار مطروح عن مسارها
مصر... مصدر يوضح سبب خروج عربات قطار مطروح عن مسارها
قال مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية في مصر، إن 3 عربات من قطار مطروح خرجت عن مسارها اليوم الأحد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T19:35+0000
2022-01-09T19:35+0000
2022-01-09T19:35+0000
أخبار مصر الآن
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وأكد المصدر لبوابة أخبار اليوم المصرية، أن السبب في خروج العربات عن مسار السكك الحديدية هو انهيار التربة لزيادة المياه الجوفية في المنطقة.وأشار المصدر إلى عدم وجود خسائر في الأرواح، لكن حركة القطارات توقفت لمدة ساعة. وأضاف أنه تم الاستعانة بأوناش الهيئة لرفع القضبان واستئناف الرحلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر... مصدر يوضح سبب خروج عربات قطار مطروح عن مسارها
قال مصدر مطلع بهيئة السكك الحديدية في مصر، إن 3 عربات من قطار مطروح خرجت عن مسارها اليوم الأحد.
وأكد المصدر لبوابة أخبار اليوم المصرية، أن السبب في خروج العربات عن مسار
السكك الحديدية
هو انهيار التربة لزيادة المياه الجوفية في المنطقة.
وأشار المصدر إلى عدم وجود خسائر في الأرواح، لكن حركة القطارات توقفت لمدة ساعة.
وأضاف أنه تم الاستعانة بأوناش الهيئة لرفع القضبان واستئناف الرحلة.