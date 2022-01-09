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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مظاهرات-في-براغ-اعتراضا-على-تطعيم-كورونا-الإجباري-1055149576.html
مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
شهدت العاصمة التشيكية، براغ، اليوم الأحد، مظاهرات اعتراضا على التطعيم الإلزامي لفيروس كورونا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:51+0000
2022-01-09T18:51+0000
2022-01-09T18:51+0000
فيروس كورونا
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وحسب "سبوتنيك"، فقد تجمع أكثر من ألفي شخص في وسط العاصمة، اعتراضا على احتمالية جعل التطعيم إجباريا لمن يعملون في مهنة معينة، وكذلك كبار السن.ونظمت المظاهرات عن طريق حركة شعبية تدعى Chcípl PES والتي يتظاهر أعضاؤها منذ عام ضد إجراءات الحكومة لمكافحة كورونا.وحسب التلفزيون التشيكي، انتقد المتظاهرون التطعيم الإجباري، واعتبروا أنه يقيد حرية الأفراد وحقوقهم.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
شهدت العاصمة التشيكية، براغ، اليوم الأحد، مظاهرات اعتراضا على التطعيم الإلزامي لفيروس كورونا.
وحسب "سبوتنيك"، فقد تجمع أكثر من ألفي شخص في وسط العاصمة، اعتراضا على احتمالية جعل التطعيم إجباريا لمن يعملون في مهنة معينة، وكذلك كبار السن.
ونظمت المظاهرات عن طريق حركة شعبية تدعى Chcípl PES والتي يتظاهر أعضاؤها منذ عام ضد إجراءات الحكومة لمكافحة
كورونا
.
وحسب التلفزيون التشيكي، انتقد
المتظاهرون
التطعيم الإجباري، واعتبروا أنه يقيد حرية الأفراد وحقوقهم.