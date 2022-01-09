تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/مظاهرات-في-براغ-اعتراضا-على-تطعيم-كورونا-الإجباري-1055149576.html
مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
شهدت العاصمة التشيكية، براغ، اليوم الأحد، مظاهرات اعتراضا على التطعيم الإلزامي لفيروس كورونا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T18:51+0000
2022-01-09T18:51+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050748396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2df4a03e7220d83804fb0422e6f8628.jpg
وحسب "سبوتنيك"، فقد تجمع أكثر من ألفي شخص في وسط العاصمة، اعتراضا على احتمالية جعل التطعيم إجباريا لمن يعملون في مهنة معينة، وكذلك كبار السن.ونظمت المظاهرات عن طريق حركة شعبية تدعى Chcípl PES والتي يتظاهر أعضاؤها منذ عام ضد إجراءات الحكومة لمكافحة كورونا.وحسب التلفزيون التشيكي، انتقد المتظاهرون التطعيم الإجباري، واعتبروا أنه يقيد حرية الأفراد وحقوقهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050748396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e7d13250ffbb8752975ee57ba697af5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

مظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري

18:51 GMT 09.01.2022
© REUTERS / David W Cernyمتظاهرون يحتجون على قيود كورونا (كوفيد-19) خلال إحياء الذكرى 32 للثورة المخملية 1989 في براغ، جمهورية التشيك، 17 نوفمبر 2021.
متظاهرون يحتجون على قيود كورونا (كوفيد-19) خلال إحياء الذكرى 32 للثورة المخملية 1989 في براغ، جمهورية التشيك، 17 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / David W Cerny
تابعنا عبر
شهدت العاصمة التشيكية، براغ، اليوم الأحد، مظاهرات اعتراضا على التطعيم الإلزامي لفيروس كورونا.
وحسب "سبوتنيك"، فقد تجمع أكثر من ألفي شخص في وسط العاصمة، اعتراضا على احتمالية جعل التطعيم إجباريا لمن يعملون في مهنة معينة، وكذلك كبار السن.
ونظمت المظاهرات عن طريق حركة شعبية تدعى Chcípl PES والتي يتظاهر أعضاؤها منذ عام ضد إجراءات الحكومة لمكافحة كورونا.
وحسب التلفزيون التشيكي، انتقد المتظاهرون التطعيم الإجباري، واعتبروا أنه يقيد حرية الأفراد وحقوقهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:03 GMTتوقعات أممية بانتعاش اقتصادي في المنطقة العربية خلال 2022 و2023
18:51 GMTمظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
18:48 GMTالسعودية تحدد 4 شروط جديدة لسفر مواطنيها إلى الكويت
18:37 GMTمشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%
18:33 GMTالمستشار الصحي للسيسي: أوميكرون يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا
18:30 GMTأكبر لسان في العالم بحجم سيارة مع "سجن" يوقع به 6 ملايين ضحية يوميا... فيديو
18:22 GMTوكالات إغاثة تعلق أعمالها في إقليم تيغراي بعد "هجوم جوي مميت"
18:20 GMTبراءة اختراع لـ"سوني" تضيف ميزة لألعاب الواقع الافتراضي
18:16 GMTوفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
18:11 GMTوزير الخارجية الإيراني: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد
18:09 GMTريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف
17:57 GMT"بي إم دبليو" تتفوق على "مرسيدس" كأفضل شركة للسيارات الفاخرة في أمريكا
17:49 GMTالسعودية تلغي الحد الأعلى على طاولات المطاعم
17:45 GMTقرقاش يغرد عن اتفاق العلا للدول الخليجية بعد عام من توقيعه
17:42 GMTعبد اللهيان يستقبل وفد حكومة طالبان ويدعو للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة
17:39 GMTتركيا تلغي خطتها لتعويض البنوك عن خسائر الليرة بالسندات
17:36 GMTالبيت الأبيض يعلق لأول مرة على إعلان إيران عقوبات ضد عسكريين أمريكيين ويطلق تهديدا قويا
17:26 GMTالأمهات الحاصلات على اللقاح ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن بطريقة واحدة
17:18 GMTسياسي أمريكي سابق: روسيا لا تخادع ولديها "جميع الخيارات على الطاولة"
17:07 GMTإصابة مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا