https://arabic.sputniknews.com/20220109/مفيد-فوزي-يهاجم-عمرو-دياب-لا-صوت-له-ومجرد-عضلات-فيديو-1055119999.html

مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب: لا صوت له ومجرد عضلات... فيديو

مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب: لا صوت له ومجرد عضلات... فيديو

هاجم الإعلامي المصري، مفيد فوزي، مواطنه الفنان، عمرو دياب، موجها انتقادات لصوته، واتهمه بعدم ‏المشاركة في أي فعاليات قومية تتعلق ببلاده.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T08:15+0000

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2022-01-09T08:15+0000

مجتمع

منوعات

عمرو دياب

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وقال فوزي، أمس السبت، في تصريحات لبرنامج "كلام الناس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إن عمرو دياب "من الممكن أن يظهر مع فتاة جميلة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي فعالية قومية تتعلق بالبلد".وتابع مفيد فوزي عن عمرو دياب: "هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، لكن عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية، لكن لم تحقق صدى، وهو ليس مثل المطرب، علي الحجار الذي يُعد قيمة"، بحسب رأيه.وأردف فوزي ساخرا لمقدمة البرنامج أن "الفنان، محمد منير، غنى "فرحة الصعيد"، لكن هل تعتقدي أن عمرو دياب مهتم أساسا بما يحدث في الصعيد إنجازات، إنسي".يشار إلى أن مفيد فوزي كان من الأصدقاء المقربين من الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، وأصدر عنه كتابا هو "صديقي الموعود بالعذاب"، والذي يروي فيه مواقف خاصة جمعته به.وكان عمرو دياب أثار الجدل مؤخرا بعد اتهامه بالتحرش في أحدث إعلاناته الخاصة بإحدى شركات السيارات في مصر، والذي بسببه أعلنت الشركة عن حذفها للإعلان.

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مجتمع, منوعات, عمرو دياب