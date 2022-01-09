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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مقتل-طفلة-في-الرابعة-من-عمرها-جراء-القصف-في-ألما-آتا-1055119779.html
مقتل طفلة في الرابعة من عمرها جراء القصف في ألما آتا
مقتل طفلة في الرابعة من عمرها جراء القصف في ألما آتا
توفيت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات نتيجة القصف في ألما آتا في كازاخستان في 7 يناير/ كانون الثاني، حسبما أفاد موقع "Tengrinews" نقلاً عن أمين المظالم المعني... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T07:56+0000
2022-01-09T07:56+0000
العالم
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قال سين إنه في 7 يناير/ كانون الثاني، كانت سيارة تقل أربعة أطفال تسير في شوارع ألما آتا، وتعرضت السيارة لإطلاق نار ما أدى لوفاة الطفلة.قبل ذلك بيوم، مات طفل يبلغ من العمر 11 عامًا متأثرًا بعيار ناري في ألما آتا أثناء أعمال الشغب، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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العالم

مقتل طفلة في الرابعة من عمرها جراء القصف في ألما آتا

07:56 GMT 09.01.2022
© Sputnikاشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب "نور أوتان" الحاكم في ألما آتا
اشتعال النيران في الفرع الإقليمي لحزب نور أوتان الحاكم في ألما آتا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik
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توفيت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات نتيجة القصف في ألما آتا في كازاخستان في 7 يناير/ كانون الثاني، حسبما أفاد موقع "Tengrinews" نقلاً عن أمين المظالم المعني بحقوق الطفل أروشان سين.
قال سين إنه في 7 يناير/ كانون الثاني، كانت سيارة تقل أربعة أطفال تسير في شوارع ألما آتا، وتعرضت السيارة لإطلاق نار ما أدى لوفاة الطفلة.
قبل ذلك بيوم، مات طفل يبلغ من العمر 11 عامًا متأثرًا بعيار ناري في ألما آتا أثناء أعمال الشغب، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
متطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة
أمس, 15:44 GMT
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
المتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة
أمس, 15:05 GMT
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