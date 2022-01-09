https://arabic.sputniknews.com/20220109/مقتل-متظاهر-خلال-احتجاجات-في-العاصمة-السودانية-الخرطوم-1055144822.html

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، مقتل شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في العنق، خلال احتجاجات في الخرطوم، شهدت اشتباكات مع قوات الأمن. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T16:57+0000

2022-01-09T16:57+0000

2022-01-09T16:57+0000

العالم العربي

السودان

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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن شابا يبلغ من العمر 26 عاما توفي متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في عنقه أطلقتها قوات الأمن السودانية، التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى قصر الرئاسي، احتجاجا على إدارة السلطات العسكرية مقاليد الأمور في البلاد.وذكرت اللجنة أن شابا آخر توفي متأثرا بإصابته خلال مظاهرات مماثلة الخميس الماضي.وتأتي التظاهرات بعد إعلان رئيس البعثة الأممية للسودان، فولكر بيرتس، أمس السبت، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد.وتتجدد تظاهرات الآلاف من السودانيين في الخرطوم وبعض المدن الأخرى، احتجاجا على قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر التي كان أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المتعلقة بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.وأعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.وأكد حمدوك، في خطاب استقالته، أن الاتفاق، الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة لحوار.وقبل أيام، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-احتجاجات-مليونية-30-ديسمبر-إلى-6-أشخاص-1054833291.html

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العالم العربي, السودان