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نائب لبناني: من حقنا استخدام كل أساليب الدفاع ضد العدو الإسرائيلي
نائب لبناني: من حقنا استخدام كل أساليب الدفاع ضد العدو الإسرائيلي
قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" اللبنانية، النائب قاسم هاشم، اليوم الأحد، إن "كل المواثيق والأعراف تتيح لشعبنا استخدام كل الأساليب للدفاع عن نفسه واستعادة حقه... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:21+0000
2022-01-09T10:21+0000
العالم العربي
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشم جاءت خلال زيارة قائد القوة الدولية "يونيفيل" في الجنوب، ستيفان دي كول، بلدة شبعا ومنطقة العرقوب بمناسبة قرب انتهاء مهامه.وأكد قاسم هاشم أن تفلت "العدو الإسرائيلي" وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، يأتي نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، بدعوى أن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يجري في هذه المنطقة نتيجة للظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.وشدد النائب اللبناني على ما تقدمه قوات "اليونيفيل" من أدوار ومساهمة إنمائية واجتماعية، إلى جانب دورها في سياق القرار 1701، لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية مع إسرائيل هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق بقوات "اليونيفيل".وأكد قاسم هاشم أن "ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله لأجزاء من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل، وصولا إلى أطماعه في حدودنا البحرية، فضلا عن انتهاكاته وخروقاته اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الجيش-اللبناني-إسرائيل-نفذت-خرقين-بحريين-قبالة-رأس-الناقورة-1055121356.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان

نائب لبناني: من حقنا استخدام كل أساليب الدفاع ضد العدو الإسرائيلي

10:21 GMT 09.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" اللبنانية، النائب قاسم هاشم، اليوم الأحد، إن "كل المواثيق والأعراف تتيح لشعبنا استخدام كل الأساليب للدفاع عن نفسه واستعادة حقه في أرضه وثرواته".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشم جاءت خلال زيارة قائد القوة الدولية "يونيفيل" في الجنوب، ستيفان دي كول، بلدة شبعا ومنطقة العرقوب بمناسبة قرب انتهاء مهامه.
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة
09:05 GMT
وأكد قاسم هاشم أن تفلت "العدو الإسرائيلي" وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، يأتي نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، بدعوى أن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يجري في هذه المنطقة نتيجة للظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب اللبناني على ما تقدمه قوات "اليونيفيل" من أدوار ومساهمة إنمائية واجتماعية، إلى جانب دورها في سياق القرار 1701، لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية مع إسرائيل هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق بقوات "اليونيفيل".
وأكد قاسم هاشم أن "ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله لأجزاء من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل، وصولا إلى أطماعه في حدودنا البحرية، فضلا عن انتهاكاته وخروقاته اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".
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