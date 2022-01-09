نائب لبناني: من حقنا استخدام كل أساليب الدفاع ضد العدو الإسرائيلي

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات هاشم جاءت خلال زيارة قائد القوة الدولية "يونيفيل" في الجنوب، ستيفان دي كول، بلدة شبعا ومنطقة العرقوب بمناسبة قرب انتهاء مهامه.وأكد قاسم هاشم أن تفلت "العدو الإسرائيلي" وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، يأتي نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، بدعوى أن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يجري في هذه المنطقة نتيجة للظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.وشدد النائب اللبناني على ما تقدمه قوات "اليونيفيل" من أدوار ومساهمة إنمائية واجتماعية، إلى جانب دورها في سياق القرار 1701، لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية مع إسرائيل هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق بقوات "اليونيفيل".وأكد قاسم هاشم أن "ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله لأجزاء من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل، وصولا إلى أطماعه في حدودنا البحرية، فضلا عن انتهاكاته وخروقاته اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".
وأكد قاسم هاشم أن تفلت "العدو الإسرائيلي" وانتهاكاته وتنصله من القرارات الدولية وممارساته العدوانية الدائمة، يأتي نتيجة لدعم المجتمع الدولي وانحيازه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعيش عدم استقرار في هذه المنطقة والعالم، بدعوى أن ما يهدد السلام والأمن الدوليين هو ما يجري في هذه المنطقة نتيجة للظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب اللبناني على ما تقدمه قوات "اليونيفيل" من أدوار ومساهمة إنمائية واجتماعية، إلى جانب دورها في سياق القرار 1701، لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده المناطق الجنوبية الحدودية مع إسرائيل هو نتاج العلاقات الطيبة التي تربط هذه المناطق بقوات "اليونيفيل".
وأكد قاسم هاشم أن "ما يهدد هذا الاستقرار فهو الاستفزاز الإسرائيلي بسبب استمرار احتلاله لأجزاء من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعديسة وميس الجبل، وصولا إلى أطماعه في حدودنا البحرية، فضلا عن انتهاكاته وخروقاته اليومية، على مرأى من اليونيفيل ومسمعها".