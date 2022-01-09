تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220109/نجلاء-بدر-أول-فنانة-مصرية-تعلن-إصابتها-بمتحور-أوميكرون-1055126754.html
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"
أصبحت الممثلة نجلاء بدر هي أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:57+0000
2022-01-09T10:57+0000
2022-01-09T10:57+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1048296979_0:1:1040:586_1920x0_80_0_0_51f9f4832c9aac16399ec1b84e2ff32a.jpg
وقالت بدر في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنها أصيبت بكورونا أوميكرون بسبب مخالطتها علشان لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة.ونوهت لمتابعيها أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.وعن الأعراض التي تشعر بها، كشفت نجلاء بدر أن "أول الأعراض المتفق عليها هو شكشكة في الحلق أو الأذن وخمول ونوم".وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1048296979_0:0:1040:781_1920x0_80_0_0_471aa79ffcaa626aa7195ecd5d6f06b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"
أصبحت الممثلة نجلاء بدر هي أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا.
وقالت بدر في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنها أصيبت بكورونا أوميكرون بسبب مخالطتها علشان لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة.
ونوهت لمتابعيها أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.
وعن الأعراض التي تشعر بها، كشفت نجلاء بدر أن "أول الأعراض المتفق عليها هو شكشكة في الحلق أو الأذن وخمول ونوم".
وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على
إصابتها بفيروس "كورونا"
المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم
عبد الرحمن أبو زهرة
اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.