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https://arabic.sputniknews.com/20220109/نجلاء-بدر-أول-فنانة-مصرية-تعلن-إصابتها-بمتحور-أوميكرون-1055126754.html
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"‏
نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"‏
أصبحت الممثلة نجلاء بدر هي أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد ‏‏"أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:57+0000
2022-01-09T10:57+0000
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وقالت بدر في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنها أصيبت بكورونا أوميكرون بسبب مخالطتها علشان لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة.ونوهت لمتابعيها أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.وعن الأعراض التي تشعر بها، كشفت نجلاء بدر أن "أول الأعراض المتفق عليها هو شكشكة في الحلق أو الأذن وخمول ونوم".وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

نجلاء بدر أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون"‏

10:57 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، نجلاء بدر
الفنانة المصرية، نجلاء بدر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الفنانة المصرية، نجلاء بدر
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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أصبحت الممثلة نجلاء بدر هي أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد ‏‏"أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا.‏
وقالت بدر في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنها أصيبت بكورونا أوميكرون بسبب مخالطتها علشان لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة.
ونوهت لمتابعيها أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.
وعن الأعراض التي تشعر بها، كشفت نجلاء بدر أن "أول الأعراض المتفق عليها هو شكشكة في الحلق أو الأذن وخمول ونوم".
وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.
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