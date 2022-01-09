https://arabic.sputniknews.com/20220109/نقل-رئيس-السن-في-البرلمان-العراقي-إلى-المستشفى-بعد-اعتداءات-بين-النواب-فيديو-1055143201.html

نقل رئيس السن في البرلمان العراقي إلى المستشفى بعد اعتداءات بين النواب... فيديو

نقل رئيس السن في البرلمان العراقي إلى المستشفى بعد اعتداءات بين النواب... فيديو

أصيب رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني، اليوم الأحد، بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T16:23+0000

2022-01-09T16:23+0000

2022-01-09T16:23+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103267/97/1032679772_0:163:3271:2002_1920x0_80_0_0_e4ed683a5c16acf011147960aeaf782c.jpg

وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية- واع، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".وفشل البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم، بأولى جلساته في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات.وعقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته في الدورة البرلمانية الخامسة بحضور 325 نائبا. وبدأت الجلسة بكلمة للأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله، رحب فيها بالنواب الجدد، قبل أن يتلو أسماء النواب الفائزين بالدورة النيابية الخامسة.وترأس جلسة اليوم النائب محمود المشهداني رئيس السن، أكبر الأعضاء سنا، حيث طلب من النواب الوقوف لأداء اليمين الدستورية، فيما حضر الجلسة 325 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، حدد يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد.ووفقا الدستور العراقي، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم