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نقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو
نقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا (كازاخستان). 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:46+0000
2022-01-09T13:46+0000
روسيا
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا، الذين تواجدوا في الجمهورية بهدف زيارة أقاربهم أو في رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".وبدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألماتا بأعمال تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/إقلاع-12-طائرة-لإيصال-جنود-ومعدات-عسكرية-لقوات-حفظ-السلام-إلى-كازاخستان-1055063990.html
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روسيا, كازاخستان

نقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو

13:46 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICHطائرة نقل عسكرية
طائرة نقل عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا (كازاخستان).
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا، الذين تواجدوا في الجمهورية بهدف زيارة أقاربهم أو في رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".
وبدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألماتا بأعمال تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.
وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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