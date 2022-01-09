نقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا، الذين تواجدوا في الجمهورية بهدف زيارة أقاربهم أو في رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".وبدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألماتا بأعمال تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا (كازاخستان).
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نقلت طائرة القوات الجوية الفضائية الروسية من قاعدة ألما آتا (جمهورية كازاخستان) إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا، الذين تواجدوا في الجمهورية بهدف زيارة أقاربهم أو في رحلات سياحية، والذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى روسيا".
وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.